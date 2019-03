Expertos señalan que eliminar la hepatitis C en usuarios de drogas es posible

Publicado 08/03/2019 12:05:36 CET

MÁLAGA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Eliminar la hepatitis C en usuarios de drogas es posible, según el simposium 'Eliminar la Hepatitis C: Actúa localmente. Impacta globalmente', organizado por Gilead dentro del I Congreso Internacional y XLVI Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol en Málaga.

Así, han recordado que en la actualidad, España es un país referente en el tratamiento de la hepatitis C. Desde que se implementó el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en enero de 2015, una iniciativa pionera tanto a nivel europeo como mundial, se han tratado a más de 117.000 pacientes. Además, España es el país de Europa con la mayor tasa de tratamiento por 10.000 habitantes y tiene en sus manos la posibilidad de eliminar la hepatitis C del sistema sanitario, siendo los usuarios de drogas un colectivo clave para conseguirlo.

Esta ha sido una de las principales conclusiones extraídas del citado simposium, donde también se ha recordado que el objetivo principal del Plan Estratégico es conseguir disminuir la morbimortalidad causada por el virus de la hepatitis C en la población española, abordando eficientemente la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes.

Para ello, los especialistas han afirmado que es necesario cuantificar la magnitud del problema, reducir la incidencia de hepatitis C, promover el diagnóstico precoz en poblaciones prioritarias y prevenir la morbimortalidad y las complicaciones derivadas de la infección crónica por el VHC.

En el caso de los usuarios de drogas, la realización de una intervención bio-psico-social, el diagnóstico en un solo paso, la coordinación directa con atención especializada, acortar los circuitos y, además, integrar los tratamientos en las unidades asistenciales de drogodependencias, son algunas de las iniciativas necesarias para conseguir eliminar el virus de la hepatitis C.

Así, estas medidas facilitarán el acercamiento a los pacientes, promoverán la conciencia de enfermedad y mejorarán la adherencia al tratamiento disminuyendo el abandono. Todo ello conseguirá uno de los retos principales en el abordaje de esta patología, mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

En este sentido, han apuntado que ejemplo de ello son las estrategias de 'TEST&TREAT' que consisten en hacer la captación y diagnóstico de pacientes en el centro de adicciones. Una vez identificados los pacientes, el médico especialista en hígado puede hacer la valoración completa en el mismo centro e incluso prescribirle y dispensarle la medicación junto con la metadona.

De esta forma, han precisado, se asegura la mejor adherencia al tratamiento ofreciéndole además, estrategias de reducción de daños como tratamientos de deshabituación, nuevas jeringuillas, etcétera.

Por otro lado, han recordado que se estima que en España aún quedan unos 150.000 pacientes por diagnosticar y tratar, muchos de ellos de poblaciones vulnerables.

Los expertos han destacado que es importante tratarles en estadios iniciales para evitar que la enfermedad evolucione y su abordaje sea más complicado, además de evitar la trasmisión y nuevos contagios. Para conseguir el objetivo de la eliminación es necesario actuar localmente para impactar globalmente.

La reunión, moderada por el doctor Joan Colom, director del Programa de Prevención, Control y Atención al VIH, las ETS y las Hepatitis Víricas de la Agencia de Salud Pública de Cataluña (Aspcat); ha contado con la participación de la doctora Marta Torrens, de la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Mar de Barcelona; la doctora Luz Goretti, del Servicio de Farmacia UAD de La Laguna, San Miguel Adicciones, Tenerife; y el doctor Juan Jesús Ruiz, del Centro Provincial de Drogodependencias de Málaga.