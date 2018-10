La explanada de la Juventud acogerá durante la Feria de Málaga 23 conciertos

Publicado 03/08/2018 14:36:03 CET

MÁLAGA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Málaga ofrecerá a la juventud que visite el Real de la Feria un amplio programa de conciertos y actuación de diferentes estilos musicales. En total, serán 23 los conciertos que se sucederán a lo largo de 8 noches en el escenario situado en la explanada de la Juventud.

El inicio de los espectáculos será todos los días a las 22.30 horas con música de ambiente, para dar paso a las actuaciones en directo a partir de las 23.00 horas. Asimismo, está previsto que los diferentes conciertos finalicen a las 03.00 horas.

Además de las actuaciones de los diferentes solistas y bandas, los días 13, 14 y 15 de agosto tendrán lugar la final del MálagaCrea Rock, convocado por el Área de Juventud.

PROGRAMACIÓN

Han detallado en rueda de prensa que la programación de la Explanada de la Juventud comienza el 11 de agosto con DJ Vicman Romero & Mike Sildavia, un dúo español de música electrónica orientado al future house y con toques electro/progresivos.

Así, cerrará la noche el malagueño DJ Jesús Sánchez, que dirige el espacio 'Funk & Show' (Máxima FM), es coordinador de las emisoras musicales de Prisa en Málaga y dinamizador de Carrusel Deportivo.

El domingo, 12 de agosto, abrirá la noche DJ Nacho Montilla y le seguirá Miguel Sáez, cantante y compositor gaditano que compuso su primera canción a las 16 años y cuyas obras han sido interpretadas por diferentes artistas (Raúl, Roser, Bea Bronchal o Sergio Contreras).

Por su parte, el lunes 13 de agosto actuarán las tres primeras formaciones que compiten para alcanzar el triunfo en el certamen MálagaCrea Rock, organizada por el Área de Juventud: La sudadera del manager, Whip Shock y Sacro Requiem. Pondrá el broche final Eskarnia, una rapera y artista interdisciplinar que combina letras de rap con diferentes estilos y géneros escénicos.

Continuarán las actuaciones el martes 14 de agosto con la final del MálagaCrea Rock con Ángela González, Loudly y Rey Chico. Cierra el cartel el concierto de Brisa Fenoy, joven compositora, productora e intérprete de pop electrónico, protagonista de unas letras muy arriesgadas, una voz muy personal y los sonidos más actuales.

Por otro lado, terminan las actuaciones de la Final del MálagaCrea Rock el 15 de agosto con las actuaciones de La Ley de Flavia, Mitad Doble y Musicómanos. Finaliza la noche con 'La Maruja y otras hierbas', grupo malagueño que se crea en el año 2015 y que ya ha grabado dos discos.

Ya el jueves 16 de agosto tendrá lugar la entrega de premios del MálagaCrea Rock 2018, junto con las actuaciones de Casino Boogie, J.J. Srpondel y Radical Sonora.

'We Are Not Dj's', mejor DJ nacional 2016 según los lectores de la revista Rockdelux, serán los primeros en ofrecer el más variado repertorio de música, del pop a la electrónica, en la noche de viernes 17 de agosto. Les seguirán Les Castizos, dos de los artistas más demandados en las pistas y cuyas producciones han conseguido introducirse en el Top #10 d ventas en iTunes España.

La última noche de conciertos, el sábado 18 de agosto, la protagonizan Who Killed the DJ, banda de house de renombre internacional y Los Aslándticos, banda con más de diez años de carrera musical, con un estilo positivo y vitalista y referente de la música independiente