La explosión de una bombona en un restaurante de Sayalonga (Málaga) causa dos heridos leves y el derrumbe de una planta

La explosión de una bombona en un restaurante de Sayalonga (Málaga) causa dos heridos y el derumbe parcial. - CPB MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la localidad malagueña de Vélez-Málaga ha intervenido este lunes por explosión de una bombona en un restaurante de Sayalonga (Málaga), que ha provocado que al menos dos personas hayan sido atendidas en el lugar y el derrumbe de una de las plantas del edificio.

Así lo han informado desde el CPB, dependiente de la Diputación de Málaga, apuntando que la intervención se ha producido sobre las 20,20 horas en la planta superior de las dos que tiene el local, ubicado en la plaza Don Rafael Alcoba de dicha localidad, que se encontraba abierto en ese momento.

Al menos dos personas han sido atendidas en el lugar por los servicios sanitarios pero, al parecer, no se han registrado heridos de consideración, han indicado las fuentes, que han precisado que la planta superior de las dos del restaurante ha quedado afectada en su totalidad, derrumbada a causa de la explosión.

Los efectivos de bomberos han realizado trabajos de desescombro para garantizar que no hubiese nadie atrapado y han localizado y retirado otras bombonas presentes en el lugar.

En la segunda planta también había una vivienda, y han acompañado a la inquilina a retirar sus pertenencias y objetos de primera necesidad porque tendrá que ser realojada hasta que los técnicos competentes valoren la situación.

También se ha visto afectada parcialmente la fachada y una ventana de otro edificio colindante, han señalado las fuentes, quienes han asegurado que la zona ha quedado precintada.