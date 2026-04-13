La exposición '250 años. Españoles en el nacimiento de una nación' abrirá su recorrido en Málaga el 16 de abril

La exposición “250 años. Españoles en el nacimiento de una nación” abrirá su recorrido en Málaga del 16 al 30 de abril - MINISTERIO DE DEFENSA

MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

'250 años. Españoles en el nacimiento de una nación' abrirá su recorrido en Málaga del 16 al 30 de abril. Una exposición que revisa la historia de 1776 con documentos, recreaciones y piezas que muestran cómo la ayuda española fue decisiva.

España estuvo en el origen de Estados Unidos y una nueva exposición quiere recordarlo 250 años después. 'Españoles en el nacimiento de una nación' es un proyecto expositivo itinerante que reivindica la intervención militar, diplomática y financiera de la Monarquía Hispánica en lo que los estadounidenses conocen como Revolución Americana, con un recorrido histórico de gran formato y vocación divulgativa.

La muestra iniciará su itinerancia en Málaga, donde podrá visitarse del 16 al 30 de abril en la sede de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, situada en calle Compañía, 40. El horario de apertura será de 11,00 a 20,00 horas, todos los días, ofreciendo al público una amplia franja de visita para descubrir uno de los capítulos menos conocidos de la historia compartida entre España y Estados Unidos.

La muestra coincide con la conmemoración del 250º aniversario de la Declaración de Independencia de 1776 y pone el foco en un episodio todavía poco presente en el imaginario colectivo: la contribución española al triunfo de las trece colonias frente al Imperio británico.

Armamento, rutas estratégicas, apoyo económico, campañas en Florida y Luisiana y nombres como Bernardo de Gálvez, Luis de Unzaga o Fernando de Leyba articulan un relato que conecta directamente la acción española con el nacimiento de la nación norteamericana.

La exposición, concebida para itinerar por museos y centros culturales, reúne paneles gráficos de gran formato, vitrinas con reproducciones históricas, uniformes, mapas, audiovisuales y recursos didácticos, en una propuesta de unos 200 metros cuadrados que combina rigor historiográfico y lenguaje visual accesible para todos los públicos.

Más allá de la efeméride, la propuesta aspira a reabrir el debate histórico sobre la dimensión internacional de la independencia de Estados Unidos y sobre el peso real que tuvo España en la configuración geopolítica del siglo XVIII. La muestra convierte así una efeméride global en una oportunidad para releer la historia compartida entre España y Estados Unidos y devolver al espacio público un legado frecuentemente relegado a los márgenes del relato oficial.