Una exposición benéfica en la Sala Manuel Barbadillo reúne 58 pinturas de Luis Fernando Martínez

MÁLAGA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (Aplama) inauguró este pasado jueves una exposición benéfica en la sala Manuel Barbadillo, ya que el dinero que se recaude por la venta de las pinturas irá destinado a la organización Médicos Sin Fronteras.

"Cuando me jubilé decidí dedicarme a mi afición, que es la pintura, y cuando tuve un número considerable de cuadros, me planteé qué hacer con ellos", ha declarado a Europa Press Luis Fernando Martínez, autor de la muestra. "Me apetecía algo social, y yo soy socio de Médicos Sin Fronteras, así que contacté con ellos y lo propuse", ha añadido.

El artista confiesa que tenía dudas por si la muestra, que es de 58 piezas en total, no iba a caber, pero finalmente hubo espacio suficiente. Desde Aplama acogieron la iniciativa "con mucho cariño", ofreciendo el lugar y buscando la fecha más adecuada.

La exhibición podrá visitarse hasta el próximo 27 de junio de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas, excepto los lunes por la tarde, los sábados y los domingos, que permanecerá cerrada.

El público que acuda a la exposición podrá disfrutar de una colección de pinturas de marcado carácter figurativo. "No es moderna ni abstracta, es más tradicional, con un estilo mío muy personal", ha explicado Martínez, quien ha agregado: "No sabría definir mi estilo, yo siempre digo que aún lo estoy buscando, y eso que tengo 70 años".

La muestra está compuesta por paisajes, figuras femeninas, detalles de Málaga, frutas y productos de la naturaleza. El artista la define como "muy variada y colorida", y ha señalado que en su mayoría son óleos, algunos sobre lienzo y otros sobre tablas o maderas. También hay variedad en la intención, siendo algunas piezas "más provocadoras" y otras "más clásicas".

Sobre su proceso creativo, ha explicado que a veces es más meditado y otras más impulsivo, como en la ocasión en la que vio un atardecer en el puerto de Málaga. "El cuadro nació en el momento que lo vi, y pensé que tenía que ser un lienzo", ha subrayado. Este artista autodidacta ha aprendido a base de "ensayo y error".

Martínez, que lleva viviendo en Málaga desde 1980 y ya se considera hijo adoptivo de la ciudad, nunca había llevado a cabo una exposición así. Por ello, ha admitido que enfrenta el proyecto "con mucha ilusión" y con ganas de ayudar.