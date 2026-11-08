La exposición 'Dialogues with Picasso' organizada por el Museo Casa Natal, llega a la ciudad de Round Rock, en Texas

La iniciativa se enmarca en el acuerdo de intenciones suscrito por el Consistorio de Málaga el pasado mes de julio para impulsar la presencia de la Casa Natal en esta ciudad estadounidense. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espacio expositivo City Arts Center de la ciudad de Round Rock en el estado de Texas (EEUU) alberga la exposición 'Dialogues with Picasso' organizada por el Museo Casa Natal Picasso de Málaga. La muestra se presentó el pasado jueves y es la primera del programa 'Birthing Picasso' (Alumbrando a Picasso), proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, y diversas instituciones culturales texanas que prevé organizar dos exposiciones temporales al año en esta ciudad estadounidense.

La iniciativa se enmarca en el acuerdo de intenciones suscrito por el Consistorio de Málaga el pasado mes de julio para impulsar la presencia de la Casa Natal en esta ciudad norteamericana. El proyecto cuenta con la participación de la Round Rock Chamber of Commerce y la Texas-European Chamber of Commerce Foundation.

Comisariada por Mario Virgilio Montañez, jefe de Promoción Cultural del Museo Casa Natal Picasso, 'Dialogues with Picasso' reúne cerca de medio centenar de obras sobre papel de Pablo Picasso junto a piezas de artistas como Joan Brossa, José Luis Cuevas, George Condo, George Segal y André Masson, también presentes en los fondos del museo.

La muestra propone observar cómo artistas posteriores a Picasso han tomado elementos, figuras y temas de su obra para adaptarlos a sus propios lenguajes. La selección permite descubrir afinidades y convergencias en torno a Picasso desde la abstracción, la geometría y la figuración, así como distintas propuestas estéticas surgidas en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Ecuador y México.

Como parte del montaje de 'Dialogues with Picasso', en el espacio se ha reproducido la fachada del Museo Casa Natal Picasso, de manera que el acceso a la exposición evoca la entrada al museo malagueño.

INTERCAMBIO CULTURAL

El City Arts Center de Round Rock es un edificio de nueva construcción inaugurado a comienzos de 2026. El espacio comparte inmueble con Málaga House, gestionada por la Texas-European Chamber of Commerce y orientada a fomentar los intercambios tecnológicos y empresariales entre Texas y Málaga.

Además de la programación expositiva, en 'Birthing Picasso' se organizarán conferencias, talleres y actividades formativas para favorecer el acercamiento a la obra del artista y mantener un intercambio cultural continuado entre Málaga y Texas.

La puesta en marcha de 'Birthing Picasso' se ha acompañado de una programación de actividades que comenzó el domingo 25 de octubre con Happy Birthday, Pablo!, una celebración que contó con música en directo en la plaza del Ayuntamiento de Round Rock con motivo del 145 aniversario del nacimiento del pintor.

Las actividades continuaron en el City Arts Center con la presentación de 'Avoiding the Grim Reaper. Picasso against Illness and Death' y la charla 'Málaga Identity', a cargo de Mario Virgilio Montañez, así como el coloquio 'Understanding Picasso', en el que participaron Enrique Mallén, Mario Virgilio Montañez y Luis Lafuente.