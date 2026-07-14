Extinguido el incendio en Benahavís (Málaga) que desalojó a más de 2.000 vecinos y llegó a ascender a fase de emergencia

Incendio forestal declarado cerca de urbanizaciones de Benahavís (Málaga) - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha conseguido extinguir a las 21,00 horas de este martes el incendio declarado el pasado jueves, 9 de julio, en Benahavís (Málaga).

Cabe mencionar que se considera extinguido un incendio cuando los técnicos de extinción comprueban que no hay posibilidad de que se reavive.

En contexto, a las 20,45 horas de este sábado, 11 de julio, el incendio se daba por controlado, si bien se continuaba trabajando en el remate y liquidación de esta emergencia que llegó a estar en fase de emergencia.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, desactivó a las 21,39 horas del pasado viernes 10 la fase de emergencia, situación operativa 1 del Plan Infoca.

De este modo, Sanz detallaba que durante las últimas horas del citado día regresaron de forma escalonada los 2.053 vecinos desalojados y se ha levantado también el confinamiento a causa de este incendio.

De esta forma, ya pudieron regresar a sus hogares las 1.013 personas de la urbanización Los Flamingos, las 687 de Parque Botánico y los 96 vecinos de los apartamentos Four Seasons; así como las 132 personas de Marbella Hills y las 125 de la zona de Caserías del Esperonal y se levantó el confinamiento a los 370 vecinos de la urbanización Montemayor.