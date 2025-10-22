Extinguido un incendio que dañó a varios vehículos en una parcela de aparcamiento en Mijas (Málaga)

Extinguido un incendio que dañó a varios vehículos en una parcela de aparcamiento en Mijas - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El Cuerpo de Bomberos de Mijas (Málaga) ha intervenido este miércoles en un incendio declarado en una parcela de aparcamiento situada en las inmediaciones del recinto ferial de Las Lagunas. No se han registrado daños personales, sólo materiales en varios vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.

El Ayuntamiento ha informado en un comunicado de que tras recibirse el aviso en la Jefatura de Bomberos de Mijas, se activó de inmediato un operativo compuesto por tres vehículos de extinción y dos cubas, que lograron controlar el fuego con rapidez.

El siniestro se ha originado en una autocaravana por causas que, según las primeras valoraciones, apuntan a un origen accidental. Las llamas han afectado también a un autobús estacionado junto a ella, a un turismo y, de forma parcial, a un camión tipo tráiler y a otro vehículo.

La parcela donde se ha producido el incendio es de titularidad privada. Desde el Consistorio han recordado que en el término municipal de Mijas no existe prohibición expresa para el aparcamiento de vehículos tipo autocaravana, por lo que el vehículo siniestrado se encontraba correctamente estacionado.

Hasta el lugar se desplazaron también efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, aunque no se precisó su intervención. El incendio ha quedado completamente extinguido y los bomberos realizan actualmente labores de enfriamiento y repaso en la zona.