Extinguido el incendio declarado este pasado domingo en El Borge (Málaga)

Archivo - Efectivos del Infoca en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio declarado este pasado domingo en el paraje de Fuensanta del municipio malagueño de El Borge.

Así, según han informado desde el Plan Infoca, en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, el fuego, que no ha sido forestal y que afectó a dos hectáreas agrícolas, ha quedado extinguido a las 10.00 horas.

Tras declararse el incendio, que quedó controlado este pasado domingo, por parte del Infoca se llegaron a desplazar hasta el lugar del mismo un total de cinco medios aéreos. También 30 bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (Brica), tres técnicos de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.