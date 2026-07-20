Extinguido el incendio forestal que se declaró el pasado viernes en Árchez (Málaga)

Agente de INFOCA. A 17 de julio de 2026, en Cómpeta, (La Axarquía, Málaga, Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

ÁRCHEZ (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios, Plan Infoca, ha dado por extinguido a las 14,00 horas de este lunes el incendio forestal declarado el pasado viernes, 17 de julio, en el municipio malagueño de Árchez.

Cabe recordar que el incendio obligó al desalojo, de forma preventiva, de unas 162 personas de núcleos de viviendas diseminadas en la zona más próxima al fuego y también se decretó el confinamiento de la localidad malagueña de Cómpeta.

EMA 112 gestionó más de una treintena de llamadas de vecinos que informaban de un incendio que había comenzado en una zona de pasto escarpada próxima al punto limpio de la localidad de la comarca de la Axarquía sobre las 12,40 horas.

De inmediato, hasta el lugar del incendio se desplazaron dos helicópteros ligeros, dos semipesados, cuatro aviones de carga en tierra, uno de coordinación, 17 efectivos por tierra y un camión autobomba.