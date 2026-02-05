Efectivos del CPB extraen a un herido de un coche volcado tras salirse de la vía en Rincón de la Victoria (Málaga) - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Un accidente de tráfico en Rincón de la Victoria, en la provincia de Málaga, ha dejado una persona herida al volcar su vehículo tras salirse de la vía. El ocupante del coche ha tenido que ser extraido del mismo.

En este sentido ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga, que ha detallado que el accidente ha tenido lugar entre las 11 y las 12 horas de este jueves en la calle Argentina del referido municipio de la comarca de la Axarquía.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones del CPB de Rincón de la Victoria y de Vélez-Málaga que han comprobado que el accidente de tráfico ha sido una salida de vía tras la cual el vehículo ha quedado volcado con una persona en su interior.

Los efectivos del CPB ha realizado la extracción de la persona atrapada, que, según han señalado, aparentemente está herida leve, y han realizado labores de estabilización del vehículo y de limpieza de la calzada.