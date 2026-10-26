Factoría Echegaray reúne a profesionales de las artes escénicas para celebrar su décimo aniversario

Archivo - 'Souvenir', De Pablo Díaz Morilla, - FACTORÍA ECHEGARAY - Archivo

MÁLAGA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Factoría Echegaray celebrará su décimo aniversario el próximo miércoles 28 de octubre, a las 19,00 horas, con un encuentro en el Teatro Echegaray que reunirá a profesionales de las artes escénicas para hacer repasar sus diez años de actividad y el trabajo desarrollado junto a los profesionales de las artes escénicas malagueñas.

La mesa redonda estará moderada por el periodista de Radio Nacional de España Daniel Galindo y contará con la participación de María Ángeles Fayos, vicepresidenta de Premios y Distinciones de la Academia de las Artes Escénicas de España; Fran Perea, actor y director que ha participado en distintas producciones de Factoría Echegaray; Francisco Corpas, director de la Escuela de Espectadores; y Juan Antonio Vigar, gerente de Málaga Procultura y director del Teatro Cervantes de Málaga.

Durante el encuentro se presentarán también cinco cuadernos editados con motivo de las cinco primeras temporadas de la productora. El acceso será mediante invitación, según han indicado en un comunicado.

UNA DÉCADA DE CREACIÓN ESCÉNICA

Factoría Echegaray nació en 2016 como una iniciativa de los teatros municipales para impulsar la producción propia, fortalecer el tejido profesional malagueño y ofrecer nuevas oportunidades a intérpretes, dramaturgos, directores, coreógrafos y otros creadores.

En sus diez primeras temporadas ha estrenado 59 montajes y ha contado con más de 350 contrataciones. Las producciones se seleccionan mediante convocatorias públicas y cuentan con profesionales vinculados a Málaga. Desde 2018, Unicaja Banco presenta Factoría Echegaray y la compañía Stroke114 se encarga de su producción ejecutiva.

A lo largo de esta década, Factoría Echegaray ha desarrollado propuestas de teatro, danza, adaptaciones literarias y nuevos lenguajes escénicos.

Entre sus producciones figuran 'Souvenir', de Pablo Díaz Morilla, dirigida por Fran Perea; 37 Guernica 17, de Fernando Hurtado; 'Retrotopía o cómo morir de nuevo', dirigida por Belén Santa-Olalla; 'No amanece en Génova', de Nieves Rosales; 'Baleia 2.0', de Olga Magaña y Javier Viana; 'Universo Vangelis', con dirección escénica de Belén Santa-Olalla y Rodrigo de la Calva; 'La casa de Sorora', de David Mena; y 'Conserveras del tiempo', de Juan Fleta, estrenada en la última temporada.

El proyecto ha ampliado su actividad con Factoría Innovación y Factoría Formación, dedicadas a la experimentación y a la formación de nuevos profesionales. Algunos de sus montajes se han representado en otros teatros y festivales, además de recibir distintos premios.

'Souvenir' hizo temporada en los Teatros Luchana de Madrid y recibió cuatro Premios Ateneo de Teatro de Málaga, 37 Guernica 17 llegó hasta El Salvador o No amanece en Génova y Baleia 2.0, que fueron premiadas en distintas ediciones de la Cita de Innovadores Teatrales Andaluces (Cinta).

Por otro lado, han recordado que Factoría Echegaray ha programado cuatro nuevos montajes para la temporada 2026-2027, cuyas entradas se pondrán a la venta el martes 27 de octubre, a las 11,00 horas.

La programación comenzará el 12 de noviembre con 'ROSS', de Mario Muñoz, que se representará hasta el día 21. Le seguirán 'El declive', de Miguel Romero Esteo, del 15 al 24 de abril; 'Esperar qué', de Yanina Marini, del 17 al 26 de junio; y '¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift?', de Alberto Conejero, del 22 al 31 de julio de 2027.

'ROSS' y 'Esperar qué' fueron seleccionadas entre las 95 propuestas recibidas en la convocatoria pública de este año. Por su parte, 'El declive' forma parte de la colaboración con la Asociación Miguel Romero Esteo, mientras que '¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift?', dirigida por el propio Conejero y protagonizada por Ignacio Mateos, inaugura la rama Factoría Invita.