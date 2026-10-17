La Facultad de Comunicación de la UMA acoge desde el martes el mercadillo de libros solidario Madre Coraje

Mercadillo solidario en la Universidad de Málaga. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA) acogerá desde el martes hasta el jueves 22 de octubre una nueva edición del Mercadillo Solidario de Libros de Madre Coraje, una iniciativa organizada por la Oficina del Voluntariado de la UMA, dependiente del Vicerrectorado de Igualdad y Política Social, en colaboración con esta ONG.

El mercadillo ofrecerá libros a precios simbólicos para financiar proyectos de cooperación al desarrollo en Perú y Mozambique, al tiempo que fomenta la participación del alumnado universitario a través del voluntariado.

La nueva temporada comenzó hace una semana en la Facultad de Filosofía y Letras y recorrerá durante los próximos meses distintos centros de la UMA.

Tras su paso por la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Facultad de Turismo, la iniciativa llegará a la Escuela de Ingenierías Industriales los días 27, 28 y 29 de octubre.

Posteriormente se celebrará en la Facultad de Psicología y Logopedia los días 3, 4 y 5 de noviembre y en la Facultad de Ciencias de la Educación los días 10, 11 y 12 de noviembre. La programación concluirá con una nueva convocatoria en la Facultad de Filosofía y Letras los días 17, 18 y 19 de noviembre.

Además de adquirir libros, las personas interesadas pueden colaborar mediante la donación de ejemplares que ya no utilicen, para darles una segunda vida y contribuir a la financiación de estos proyectos solidarios.

La UMA comunidad universitaria también puede participar como voluntaria en esta iniciativa mediante la inscripción en el formulario habilitado por la organización.