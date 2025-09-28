La Facultad de Letras de Málaga acoge una muestra sobre mujeres que abrieron camino en artes visuales y escénicas

La Facultad de Letras de la UMA acoge una muestra sobre mujeres que abrieron camino en artes visuales y escénicas. - UMA

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espacio expositivo 'DePaso' de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga (UMA), presenta una nueva muestra titulada 'Mujeres que movieron el arte. Arte, cuerpo y revolución', que recoge el trabajo de artistas que abrieron camino en las artes visuales y escénicas en el tránsito del siglo XIX al XX.

La exposición, que se podrá visitar hasta el 30 de octubre, está compuesta de reproducciones de obras e imágenes de mujeres que convivieron o participaron en los movimientos artísticos de la vanguardia histórica y cuya aportación fue clave en los inicios de la modernidad.

Desde la UMA han indicado que esta exposición pretende "recuperar del olvido, en algunos casos, y poner en valor, en otros, la aportación de aquellas mujeres que danzaron más allá del cuerpo, diseñaron más allá del género, e imaginaron más allá del canon".

Desde el escenario, en el caso de bailarinas, compositoras, coreógrafas o actrices, o entre bambalinas, para la actividad de escenógrafas y figurinistas, "la importancia de estas disciplinas en la renovación de las artes fue trascendental", han señalado.

En este punto, han recordado los ejemplo de Isadora Duncan y Tórtola Valencia, que "abren el camino con su libertad creativa"; Sophie Taeuber-Arp y Natalia Goncharova, que "desdibujan fronteras entre arte, escena y diseño".

También Loïe Fuller y La Argentina, que "hacen del movimiento un aura" y Francis Bartolozzi ('Pitti') y Victorina Durán que "diseñan con trazo firme figurines y escenografías que inventan mundos".

Esta exposición es resultado de un proyecto de comisariado colectivo, coordinado por la comisaria de la exposición y profesora de la UMA, Carmen González-Roman, diseñado en el marco de la asignatura Artes escénicas y Cultura Visual del Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística.

Los participantes de la muestra, que se puede ver en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas, han sido Raquel Boukrouna García, Gerardo J. Díaz Guerrero, Jesús Galisteo Martín, Cristina Guerra Carmona, Ángel Fernando Martín Rosas, Hilary Annett Mendoza Rosas, Roberto Montero Parada, Carmen Ruíz Merchán, María Soto Ramos y Guillermo Vegas.