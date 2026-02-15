Fallece un hombre de 54 años tras caerse de su motocicleta en Marbella (Málaga)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061, en imagen de archivo. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 54 años de edad ha fallecido este domingo, 15 de febrero, al sufrir una caída desde su motocicleta en la localidad malagueña de Marbella, según han confirmado fuentes oficiales del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El siniestro ha tenido lugar alrededor de las 17,20 horas de la tarde en la calle Guadalete, momento en el que el Teléfono 112 ha recibido el aviso por parte de un testigo que indicaba que un motorista había sufrido una caída en la vía.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazados servicios sanitarios y Policía Local, quienes han certificado la muerte de un varón de 54 años.