Fallece un hombre de 76 años en una playa en Torremolinos (Málaga)

Archivo - Imagen de la orilla del mar en una playa de Málaga. (Foto de archivo). - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 76 años ha fallecido en la tarde de este pasado domingo en una playa en el municipio malagueño de Torremolinos, según han precisado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.

El 112 recibió un aviso sobre las 19,40 horas de este pasado domingo alertando de que un hombre no reaccionaba y lo habían rescatado del agua en una playa en Torremolinos.

Al parecer, le fueron practicadas las maniobras de RCP, aunque, tras recibir asistencia, falleció. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local, de la Policía Nacional y los servicios sanitarios.

Cabe recordar, por otro lado, que este pasado domingo también los servicios de emergencia 061 confirmaron el fallecimiento de una mujer de 50 años, cuyo cuerpo apareció a primeras horas del día flotando en las aguas de la playa del municipio malagueño de Rincón de la Victoria.