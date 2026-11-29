Archivo - Imagen de un bombero del Consorcio Provincial de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

VÉLEZ-MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 76 años ha fallecido este pasado sábado, 28 de noviembre, cuando se encontraba junto a un incendio de rastrojos en la localidad malagueña de Cajiz, en el término municipal de Vélez-Málaga (Málaga), y cuando, al parecer, intentaba frenar el avance de las llamas.

Así lo ha confirmado el servicio de emergencias 112 que en torno a las 12,45 horas recibió un aviso de que un hombre permanecía junto a un incendio en unos matorrales detrás de una fábrica y cerca de la carretera MA-3118 en dicha localidad, y que sufrió un desvanecimiento, al parecer al intentar apagar las llamas.

El 112 movilizó al lugar a bomberos, Policía Nacional, Policía Local y sanitarios del 061, si bien al llegar al lugar, no se pudo hacer nada por salvar su vida ya que había fallecido.