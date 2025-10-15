Fallece un hombre tras quedar sepultado bajo la arena en una zanja de unas obras en Alcaucín (Málaga)

Efectivos de los bomberos trabajan en el rescate del cuerpo sin vida de un hombre sepultado bajo la arena en una zanja de unas obras en Alcaucín- CPB

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este miércoles tras quedar sepultado bajo la arena en una zanja de unas obras en el municipio malagueño de Alcaucín, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

Así, según han precisado, los hechos han tenido lugar pasadas las 11.00 horas en una vivienda en obras junto al Punto Limpio del citado municipio de la comarca de la Axarquía malagueña .

Hasta el lugar se han trasladado una dotación del CPB de Vélez-Málaga, que han intervenido tras el aviso. Al parecer, el hombre, del que se desconocen por el momento más datos, ha quedado sepultado bajo la arena en una zanja.

Los efectivos han preparado el terreno para poder rescatar el cuerpo sin vida del hombre. Al respecto, han detallado que se trata de una maniobra "compleja por la dificultad de acceso y el posible riesgo de un nuevo desprendimiento". Los bomberos continúan aún en el lugar trabajando en las labores de rescate.