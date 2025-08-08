Fallece una mujer de 60 años en una playa de Fuengirola (Málaga)

Archivo - Imagen de la orilla del mar en una playa de Málaga. (Foto de archivo). - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 8 Ago.

Una mujer de 60 ha fallecido en la tarde de este pasado jueves cuando estaba en una playa del municipio malagueño de Fuengirola, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.

El 112 fue alertado pasadas las 20.30 horas de este pasado jueves. Al parecer, la mujer estaba en la orilla, tras sacarla del agua, y no reaccionaba, ya que, al parecer, habría podido sufrir una parada cardiorrespiratoria.

De inmediato, dieron aviso a efectivos de la Policía Local y los servicios sanitarios, que asistieron a la mujer pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.