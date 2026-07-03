Fallece una niña por ahogamiento en una vivienda de Álora (Málaga)

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MÁLAGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una niña de corta edad ha fallecido por ahogamiento en una vivienda de la localidad malagueña de Alora, unos hechos ocurridos este pasado jueves.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, cuerpo que ha iniciado una investigación sobre estos hechos para determinar lo sucedido.

Según ha podido saber Europa Press, la menor llegó a ser evacuada al Hospital de Valle del Guadalhorce de Cártama (Málaga), donde se le intentó reanimar sin éxito.