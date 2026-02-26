Un fallecido y dos heridos tras la colisión de dos turismos y una motocicleta en Mijas

Archivo - Imagen de un coche de la Guardia Civil de Tráfico. - 112 - Archivo

MÁLAGA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado este jueves en la localidad malagueña de Mijas, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El 112 ha recibido, a las 11.20 horas, la primera de varias llamadas que alertaban de una colisión frontal entre dos turismos y una motocicleta a la altura del kilómetro 3 de la A-7053, en la que había varias personas heridas.

Los alertantes solicitaban asistencia sanitaria urgente para el motorista, gravemente herido, e indicaban también que al menos había una persona atrapada en uno de los vehículos siniestrados.

Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por el 112, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico, de Bomberos de Mijas, así como personal de mantenimiento de la vía.

Según han confirmado fuentes del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento, en el siniestro una persona ha perdido la vida y otras dos han resultado heridas y han sido evacuadas a un centro hospitalario.