Investigado en Cádiz por circular a 173 kilómetros por hora por el puente de 'La Pepa'

CÁDIZ 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz está investigando al conductor de un turismo que fue captado por un cinemómetro instalado en vehículo oficial circulando a 173 km/h por el puente de la Constitución de 1812, conocido popularmente como 'La Pepa', en un tramo limitado a 80 km/h.

En una nota, la Guardia Civil ha detallado que los hechos ocurrieron el pasado 1 de febrero, cuando el conductor fue captado a esa velocidad en un punto de verificación instalado establecido en la carretera CA-35 entre Cádiz y Puerto Real.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz ha investigado al conductor del vehículo como presunto responsable de un delito contra la seguridad vial, recogido en el artículo 379 del código penal por conducción temeraria.

De esta manera, el conductor puede enfrentarse a una pena de prisión de tres meses a seis meses, a una multa de seis a 12 meses o a una condena de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.