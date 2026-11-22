Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061, en imagen de archivo - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas en una colisión frontal entre dos vehículos en Málaga este domingo 21. El accidente de tráfico se ha producido en la Avenida Blas Infante a la altura del Cortijo Alto sobre las 5,46 horas, cuando el centro de coordinación ha recibido un aviso de eCall --el sistema de seguridad pasiva integrado en los vehículos que realiza una llamada gratuita al teléfono de emergencias 112 de forma automática en caso de accidente grave o manual mediante un botón SOS--.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a través de un comunicado, al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Málaga para liberar a uno de los pacientes atrapados, junto con Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

Según fuentes de los servicios sanitarios consultadas por el 112, un joven de 21 años ha muerto en el siniestro y dos hombres, de 59 y 48 años, han sido evacuados al hospital Clínico Universitario con traumatismo y dolor lumbar, respectivamente.