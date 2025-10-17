La familia de Manuel José García Caparrós convoca un encuentro estatal de víctimas de la Transición

La familia García Caparrós a través de su asociación convoa a su red de amistad y asociaciones de víctimas de la Transición del Estado español a un encuentro está previsto para los días 23,24 y 25 de enero de 2026 en Logroño - FAMILIA GARCÍA CAPARRÓS

La familia García Caparrós a través de su asociación convoca a su red de amistad y asociaciones de víctimas de la Transición del Estado español a un encuentro está previsto para los días 23,24 y 25 de enero de 2026 en Logroño. La cita tendrá lugar en la capital riojana con motivo de que durante esos días se homenajeará por primera vez en su ciudad natal a Miguel Sarabia, uno de los supervivientes, ya fallecido, del atentado de Atocha del 24 de enero de 1977.

Paqui, Puri y Loli García Caparrós han querido aprovechar este momento, que califican de "histórico", para unir fuerzas con otras familias de víctimas y compartir aquellos pasos que se han conseguido a favor de su reconocimiento gracias a la lucha y la solidaridad.

Las hermanas de Manuel José García Caparrós, asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977, cuando tenía 19 años durante una manifestación pro autonomía andaluza, aún no saben cuándo podrán visitar el Congreso de los Diputados para acceder a la documentación completa sobre la muerte de Manuel José.

En una carta para dar a conocer este próximo encuentro convocado por la familia García Caparrós, esta recuerda que en octubre de 2018 ya organizó un encuentro estatal de víctimas de la Transición en la Málaga, que contemplaba después en noviembre de ese mismo año un segundo encuentro en el Parlamento Europeo donde participaron más de 80 personas provenientes de toda España.

"De aquellos encuentros de Málaga y Bruselas surgió una red de amistad y colaboración entre las diferentes familias y un sentimiento de saber que estamos conectados y que podemos compartir nuestras luchas y sentimientos", señalan.

Además, recuerdan la campaña que han desarrollado para exigir el reconocimiento como víctima de Manuel José García Caparrós, que se consiguió en un acto el 27 de febrero de este año 2025. "También --desarrollamos-- una lucha permanente por la desclasificación de la documentación del caso en el Congreso de los Diputados", añaden.

"Parece que esto último se conseguirá en apenas dos semanas, que es cuando esperamos acudir a Madrid para acceder a dicha información que era secreto de estado y que gracias a lucha y el apoyo de tanta buena gente hemos conseguido que se desclasifique", expresan.

Tras valorar este logro, señalan que el mismo "puede abrir nuevas vías de lucha contra la impunidad", por lo que convocan el nuevo encuentro en Logroño, en el que según señalan, pretenden unir fuerzas desde las familias para conseguir más transparencia y verdad en los casos; avanzar en la reparación de las víctimas de la Transición "para que no haya víctimas de primera y víctimas de segunda"; y consolidar una relación entre todas las asociaciones y familiares "para ayudarnos en conseguir nuestros objetivos de verdad, reparación y justicia".

Por último, valoran como "muy interesante aprovechar un momento histórico como va a ser el homenaje a Miguel Sarabia, uno de los supervivientes de la matanza de Atocha de 1977, ya fallecido, al que nunca se le ha hecho un digno homenaje en Logroño, su ciudad natal".