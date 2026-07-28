La Feria del Centro de Málaga estrena nueva portada

Imagen de la nueva portada de la Feria del Centro de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Centro de Málaga estrena este 2026 nueva portada, según ha informado este martes la concejala de Fiesta, Teresa Porras, en un vídeo en redes sociales.

En concreto, Porras ha detallado que Málaga estrena "un arco de bienvenida de 16 metros de altura" y ha añadido que "rinde homenaje a nuestra ciudad, a nuestra Catedral y a la Farola", además de "a las tradiciones malagueñas, como los verdiales y las biznagas".

"Es el punto de encuentro perfecto para vivir la Feria del Centro", ha afirmado la concejala. Cabe recordar que la Feria tendrá lugar del 15 y 22 de agosto y, en el caso de la del centro histórico, como en años anteriores, el horario de finalización de actividades es a las 18.00 horas.