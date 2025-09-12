La Feria Sabor a Málaga pone el broche a la Fiesta del Boquerón en Rincón de la Victoria

El presidente de la Diputación y alcalde de Rincón, Francisco Salado, ha invitado a los malagueños a disfrutar de los productos de Sabor a Málaga y de la Fiesta del Boquerón - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La Feria Sabor a Málaga ha llegado al municipio malagueño de Rincón de la Victoria para poner el broche a la Fiesta del Boquerón. Así, desde este viernes hasta este domingo llevará a la Plaza Al-Ándalus los sabores de 32 productores procedentes de 23 municipios de la provincia.

Estos 32 productores acuden a esta encuentro para dar a conocer una variada despensa y las singularidades gastronómicas de cada una de las comarcas malagueñas con más de 350 productos locales, según ha destacado en un comunicado la Diputación de Málaga.

Sabor a Málaga tendrá un variado programa con una veintena de actividades para toda la familia y en el que tendrá lugar, entre otros, el primer Concurso Popular de Boquerones en Vinagre, el 'show cooking' final de la Fiesta del Boquerón Victoriano, el cocinado en directo realizado por el 'chef' del restaurante asador Las Brasas de Raúl, además de catas, talleres, degustaciones y música en vivo.

El presidente de la Diputación y alcalde de Rincón, Francisco Salado, ha invitado a los malagueños a disfrutar de los productos de Sabor a Málaga y de la Fiesta del Boquerón y ha recordado "el trabajo que se está haciendo desde la marca de internacionalización de los productores, con expediciones comerciales por el mundo".

Esto redunda, ha explicado en la creación de empleo y en la lucha contra la despoblación en los pueblos pequeños, "porque la gran mayoría son pequeños y medianos productores, productores muy familiares que necesitan vender su producto para seguir permaneciendo su industria en esos pueblos del interior y que la gente se quede en su pueblo", ha precisado.

En esta sexta feria comarcal de la temporada organizada por Sabor a Málaga y tras las llevadas a cabo en Torremolinos, Benalmádena, Ronda, Nerja y Vélez-Málaga y en las que se obtuvo un "gran éxito de participación y visitas", se podrá adquirir y degustar una variada representación de los productos más significativos de las comarcas de Málaga, como los aceites de oliva virgen extra, vinos con DOP 'Málaga' y 'Sierras de Málaga', quesos de cabra malagueña, embutidos tradicionales e ibéricos, Rulo malagueño, entre otros productos.

ACTIVIDADES

La Feria Sabor a Málaga tendrá un programa de actividades que permitirá a los asistentes "disfrutar de más de una veintena de actividades, entre cocinados en directo, talleres, catas y degustación, con lo mejor de los productos locales de la provincia, además de una variada oferta cultural y de ocio con para todos los públicos". Estas se podrán disfrutar este viernes y este sábado de 11.00 a 22.00 horas y el domingo hasta las 21.00 horas.

Este viernes, la feria Sabor a Málaga ha arrancado a las 11.00 horas con la apertura del espacio expositivo y a las 12.00 horas ha tenido lugar la actividad protagonizada por el 'chef' Raúl Guerrero, de Las Brasas de Raúl, que ha llevado a cabo la primera demostración culinaria de la jornada y donde tradición y vanguardia se han unido para revelar su sabrosa cocina a la llama de este restaurante asador.

A continuación, a las 13.30, el escenario principal de la feria Sabor a Málaga ha acogido una representación de productos locales y su variado aperitivo con cerveza, vermú y aceitunas, unos sabores a los que les han sucedido los mejores quesos de la provincia.

Por la tarde, la jornada se centrará en la salud y el dulce. A las 18.00 horas, Alicia Díaz de Celi Ali Gluten Free impartirá un taller de cocina sin gluten, mientras que a las 19.00 horas, se presentará el popular 'Bollicao' de La Joya de Antequera. El día culminará a las 20.30 horas con un 'showcooking' final de la Fiesta del Boquerón.

Por otro lado, durante el sábado la feria sube el ritmo con un Concurso Popular de Boquerones en Vinagre a las 12.00 horas. A continuación, a las 13.00 horas, los amantes del queso tendrán su momento con un taller en vivo de elaboración de queso fresco. A mediodía, sobre las 14.00 horas, la música tomará protagonismo con el concierto de Abelito Terrones.

Tras un descanso para el almuerzo, las actividades en el escenario central se reanudarán a las 18.00 horas con una degustación de chocolate 'bean to bar' impartida por el obrador artesano Maychoco, a la que seguirá una presentación y degustación de embutidos y chacinas de la provincia a las 19.00 horas.

Posteriormente, desde las 20.00 horas y hasta el cierre de la feria, la banda Money Makers deleitará a vecinos y visitantes con las mejores versiones de música pop, rock y disco para bailar y cantar en la mejor compañía.

Mientras, el domingo, 14 de septiembre, será un día para toda la familia en el que los más pequeños disfrutarán a las 12.00 horas con el espectáculo de títeres 'Las aventuras de Peneque El Valiente' y, a las 13.00 horas podrán participar en un taller de galletas dirigido por Las Delicias de Mi Noe. Cercano a la hora del almuerzo, sobre las 14.00 horas, se llevará a cabo un taller de mieles locales.

Las actividades continuarán a las 18.00 horas con una cata de vinos malagueños, a la que seguirá una demostración culinaria de Rulo malagueño en el que se mostrará y degustará la polivalencia del salchichón Málaga.

Por último, el broche final lo pondrá el concierto de flamenco fusión de Hakuna Matata a las 20.00 horas y concluirá así una semana dedicada a la riqueza de Sabor a Málaga.