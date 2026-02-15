FeriaBús analizará en Málaga la nueva ley de movilidad sostenible y la legislación de conductores extracomunitarios

Jornadas del Transporte de Viajeros en una imagen de archivo - FERIABÚS

MÁLAGA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

FeriaBús, la feria del autobús del sur de Europa, ha configurado un completo programa de ponencias e intervenciones para analizar los principales problemas que afectan al sector del transporte por carretera, entre otros, se abordará la nueva ley de movilidad sostenible y la legislación de conductores extracomunitarios.

Las jornadas que se celebrarán en Málaga los días 26 y 27 de febrero de 2026 contará, entre otras, con la ponencia de Diego Torres bajo el título 'Vida Eterna para la Empresa Familiar', donde abordará la trasmisión de las empresas familiares a las segundas y terceras generaciones.

También se analizará un tema muy de actualidad con la conferencia 'La Ley de Movilidad Sostenible en relación con el transporte de viajeros por carretera', a cargo de Fernando Cascales.

De igual modo, en este día se realizarán diversos reconocimientos con la imposición de las insignias de oro de Apetam a empresarios del sector en reconocimiento a su trayectoria humana y profesional. También se entregarán las placas a empresas centenarias de Málaga, y el reconocimiento de Fedintra a empresarios andaluces del sector de dilatada y reconocida trayectoria.

Por otro lado, el viernes 27 de febrero está prevista la ponencia de Antonia Rodríguez Martínez sobre la 'Contratación y legalización de trabajadores extracomunitarios', "un tema muy necesario dada la escasez de profesionales y las necesidades del sector".

Por su parte el ingeniero de Caminos, David Álvarez expondrá su visión de como rentabilizar la empresa de transporte con la ponencia 'Cuentas claras y contratos rentables: Dominando la revisión anual de precios'. También desde Anetra ofrecerán una conferencia sobre las 'Excepciones a los tiempos de conducción y descanso en el transporte discrecional', una cuestión muy de actualidad para el sector. Finalizarán estas jornadas con el reconocimiento a los conductores jubilados durante el pasado año.

Durante los días 26 y 27 de febrero, Feriabús se convertirá en "un gran escaparate con presencia de las principales empresas fabricantes y carroceras del sector del autobús, además de numerosas compañías relacionadas con la industria auxiliar, las cuales mostrarán a las empresas de transporte y sus profesionales las últimas novedades en vehículos, equipamiento, sistemas, servicios o soluciones tecnológicas para sus flotas".

"FeriaBús, tiene como objetivo convertirse en referente del sector, tanto para empresarios como fabricantes. Queremos aumentar la formación de los profesionales, y dar a conocer las últimas novedades del mundo del transporte de viajeros por carretera. Estas dos jornadas en Málaga también servirán para compartir experiencias sobre lo acontecido en los últimos ejercicios", ha asegurado el presidente de Apetam y de Fedintra, Antonio Vázquez.

"La situación del sector del transporte de viajeros por carretera de Andalucía crece, al menos en cuanto al transporte turístico y discrecional. Sin embargo, estamos aún con cuestiones que solventar en materia de transporte escolar, y hay que trabajar para consensuar un mapa efectivo de las necesidades en el transporte regular de la Andalucía del siglo XXI", ha concluido.