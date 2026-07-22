La investigación no aprecia indicios que apunten a violencia de género en la mujer hallada muerta en Benahavís (Málaga)

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha apuntado este miércoles que "no hay en este momento motivaciones ni indicios que apunten hacia violencia de género" en relación con la mujer de 45 años hallada este pasado martes con signos de violencia en su domicilio de Benahavís (Málaga).
Fernández, tras ser cuestionado por los periodistas, ha explicado que "hasta el momento se estudia como un caso de muerte violenta mediante arma blanca" y ha añadido que "no hay en absoluto ahora mismo un contexto que indique que estemos ante un caso de violencia de género".
"No existe esa situación, no hay constatado relación de pareja ni expareja ni sentimental entre la persona sospechosa, que hasta el momento no ha resultado detenida, porque es solamente sospechosa, y la mujer, lamentablemente, pues que ha muerto como consecuencia de esas heridas", ha añadido.
Ha incidido en que "la investigación está abierta, hay sospechas, se está justamente en la búsqueda de la persona sospechosa y no había una relación ni previa ni presente".
"No hay en este momento, insisto, motivaciones ni indicios que apunten hacia violencia de género", ha dicho y ha reiterado que "en todo caso, hablamos de una muerte violenta que estamos investigando para cuanto antes resolver y poder detener al sospechoso y a la persona que haya podido cometer ese cruel crimen".
Por último, ha señalado que "la investigación está abierta y en este momento no hay ninguna persona detenida". "Lo que está claro es que hay sospechas sobre personas concretas y que, sobre esa persona concreta, evidentemente, existe la búsqueda".
Ha agregado que, asimismo, que "en principio, parece que sí hay una relación previa de conocimiento, por lo tanto, no estamos hablando de que sean personas desconocidas" sin dar más informaciones sobre "las motivaciones concretas" porque "no hay nadie detenido y por lo tanto no se ha podido llevar a cabo ningún interrogatorio ni tenemos otros datos".
Los hechos han tenido lugar este pasado martes sobre las 09,50 horas cuando el sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de una posible agresión en una urbanización de la localidad. De inmediato, dieron aviso a lo servicios sanitarios, a la Guardia Civil y a la Policía Local. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para el esclarecimiento total de los hechos.