Fernández dice que sigue abierta la investigación en relación con atropello mortal en A-7 en Mijas de una menor

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

COGOLLOS VEGA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha incidido este martes en que sigue abierta toda la investigación en relación con el atropello mortal el lunes, 6 de julio, en la A-7 en Mijas (Málaga) de una menor de 17 años noruega y por el que hay una persona detenida.

Así lo ha señalado Fernández en Cogollos de Vega (Granada) tras ser cuestionado por los periodistas, al tiempo que ha recordado que "hubo fuga por parte del supuesto responsable de ese atropello" y "hay una persona detenida que se va a poner a disposición judicial".

"Se están llevando a cabo las tareas de investigación desde el punto de vista pericial de la propia furgoneta, lógicamente, en esa investigación para el hallazgo de posibles restos biológicos que determinarán, sin género de duda, que es la furgoneta que provocó ese accidente, lógicamente con otros medios probatorios, que está llevando a cabo, en este caso, la Guardia Civil para esclarecer los hechos definitivamente", ha detallado.

Cabe recordar que la investigación abierta por la Guardia Civil de Tráfico intenta determinar el vehículo que la habría atropellado y el conductor, que se dio a la fuga, y todo lo que rodea a estos hechos.

La víctima fue identificada y se trata de una menor de 17 años de nacionalidad noruega, cuyos padres habían presentado una denuncia antes de conocerse la identidad después de que la joven estuviera desaparecida desde la madrugada del domingo al lunes.

Al parecer, la menor estaba de vacaciones en la Costa del Sol desde el pasado 19 de junio y se le perdió la pista de madrugada en las inmediaciones de una discoteca de Marbella (Málaga).

Desde el 112 informaron de que el siniestro tuvo lugar sobre las 05,20 horas en el kilómetro 1.027 de la A-7 en sentido Marbella, cuando varios testigos informaron de que una mujer había sido atropellada.