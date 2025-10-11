El Festival de Cine Francés de Málaga arranca su 31 edición con más de 50 películas en cartel

Público asistente a la gala de inauguración del 31 Festival de Cine Francés de Málaga. - FESTIVAL DE CINE FRANCÉS DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Francés de Málaga (FCFM) ha dado comienzo a su trigésimo primera edición en la tarde de este pasado viernes 10 de octubre en el Cine Albéniz con el aval que supone la presentación en este marco cinematográfico de más de medio centenar de películas francófonas, la mayor parte producidas y realizadas en el país vecino.

Una alfombra roja situada en la entrada del Cine Albéniz ha dado la bienvenida a Francisco de La Torre, alcalde de Málaga; Mariana Pineda, concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga y Manuel López Mestanza, vicepresidente quinto y diputado de Cultura, Educación y Juventud de la Diputación de Málaga; principales representantes de las instituciones malagueñas que subvencionan el certamen.

Sullivan Benetier, director del FCFM y de la Alianza Francesa de Málaga, ha recibido, además, a invitados del mundo cultural y cinematográfico como la directora Sophie Deraspe, que presenta este sábado 11 de octubre la cinta 'Bergers' en la Sección Oficial; uno de los preestrenos exclusivos en España del 31FCFM.

"Actualmente el mundo se tambalea, lo sabemos todos y nos preocupa. Y creemos que la francofonía tiene que reafirmar la necesidad de reconocer la diferencia, la libertad de pensamiento y de creación" ha señalado Sullivan Benetier en la gala de inauguración.

"Estos son los valores que nuestro festival intenta ilustrar: una programación representativa de la producción francófona y su diversidad, una atención permanente a la aparición de nuevos talentos y un compromiso con la concienciación ciudadana y la protección del medio ambiente", ha concretado el director de la cita.

La presentación ha acogido el preestreno fuera de concurso de 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater, una obra que revisita la historia del reconocido movimiento cinematográfico a través de la producción de la mítica película 'À bout de souffle' (Al final de la escapada,1960) de Jean-Luc Godard.

Hasta el próximo 17 de octubre, el certamen recibirá a figuras como Abd Al Malik, Sophie Deraspe, Grégory Magne, Marie-Hélène Roux y Vincent Maël Cardona, quienes presentarán sus respectivos preestrenos dentro de la Sección Oficial.

Con un total de doce preestrenos exclusivos en España, procedentes de Francia, Camerún, Canadá, Suiza y Bélgica, la selección de este año destaca tanto por su conexión con temáticas de actualidad como por un hecho significativo: seis de los títulos carecen de distribución nacional.

Así, el 31FCFM se erige en anfitrión y plataforma de lanzamiento para estas obras, reafirmando su papel como puente entre las cinematografías francesa y española.