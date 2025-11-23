Festival Eñe de Málaga destaca en los ciclos culturales de la Diputación, con invitados como León de Aranoa

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga propone para la semana que viene un "variado" programa de actividades culturales protagonizado por las citas del Festival Eñe en el Centro del 27 de la calle Ollerías, 34, con encuentros dirigidos por invitados como Sara Torres y Fernando León de Aranoa, entre otros.

Según ha emitido la institución provincial en una nota, la primera actividad de la semana será el último 'Café con ciencia' del ciclo 'Noviembre de ciencia', el martes 25 de noviembre, a las 18,00 horas, en la Cafetería Reviv (Calle Fajardo, 4). La sesión, a cargo de el investigador de la Universidad de Málaga (UMA), Manuel Francisco López Aranda. En este encuentro "se profundizará en los mecanismos cerebrales de la memoria, cómo se forman los recuerdos y qué ocurre cuando fallan, explorando las más recientes líneas de investigación sobre aprendizaje y neurociencia cognitiva".

Además, a la misma hora, la Biblioteca Cánovas del Castillo (calle Ollerías, 34) acogerá una nueva sesión del taller didáctico para jóvenes entre trece y 18 años sobre escritura creativa a cargo de Pedro Ramos. Durante la sesión se trabajarán conceptos relacionados con la escritura creativa "para incentivar a los participantes a contar sus propias historias a partir de referentes de la literatura actual".

Por otro lado, el viernes, 28 de noviembre, a las 20,00 horas, en su sala multiusos, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrecerá la sesión de cuentos para adultos Salitre, narrados por Paula Mandarina. Para asistir o participar en las actividades de la Biblioteca Cánovas es necesario realizar una inscripción previa.

Así, el Centro del 27 será uno de los principales escenarios del festival, acogiendo varias jornadas de diálogos, lecturas y proyecciones. El jueves, 27 de noviembre, a las 20,00 horas, Santiago Posteguillo inaugurará la programación con Jesús Ruiz Mantilla en 'El placer de Roma', una conversación sobre historia, imaginación y escritura.

En concreto, el viernes 28, a las 18,30 horas, Aída dos Santos, Noemí Sabugal y Pablo Bujalance reflexionarán sobre los orígenes y la memoria en 'Saber de dónde venimos o el placer de reivindicar los orígenes en la literatura'; y Fernando León de Aranoa protagonizará, a las 19,30 horas, el doble encuentro con 'Café Literario' y la conversación 'El placer de compartir fragilidades de la madurez' con Jesús Ruiz Mantilla, "una de las citas más esperadas del festival".

El sábado 29, a las 18,00 horas, Sara Torres y Anna Pacheco abordarán 'El placer de contar lo erótico', una exploración sobre deseo y escritura, y Azucena Rodríguez, Aroa Moreno Durán y Benjamín Prado cerrarán el ciclo con la proyección y coloquio del documental 'El placer de Almudena', un homenaje a Almudena Grandes.

Elcamm y Culturama llevan a La Viñuela el taller 'Dale ritmo a la vida. La Edad Dorada' para favorecer el envejecimiento activo el 26 de noviembre, a las 11,00 horas, en la Escuela de Adultos Los Romanes de la localidad. Esta iniciativa "promueve un envejecimiento activo y saludable" a través de la musicoterapia, "utilizando la música para estimular la memoria, la atención, la movilidad y la expresión emocional", al mismo tiempo que fomenta la socialización y el bienestar general. La actividad se repetirá el miércoles, 27 de noviembre, a las 11,00 horas, en la Escuela de adultos de Corumbela Sayalonga). La entrada es libre hasta completar aforo.

Por su parte, el Centro Cultural 'Vicente Aleixandre' de Alhaurín de la Torre será escenario el próximo jueves, 27 de noviembre, a las 20,00 horas, de uno de los conciertos programados dentro del Festival de Jazz MVA que organiza la Diputación de Málaga. La entrada es gratuita previa recogida de invitaciones en el mismo Centro Cultural de lunes a viernes de 9,30 a 14,00 horas.

El concierto estará protagonizado por 'The Blue Horses', una "innovadora banda de jazz" liderada por Inoidel González y Pablo García Vega, que fusionan elementos clásicos del género con toques contemporáneos y dinámicos. Sus interpretaciones "destacan por la habilidad técnica y la pasión de sus integrantes, creando una atmósfera envolvente de alegría en cada concierto".

Asimismo, la escritora Ana Merino invita a los lectores a una ruta literaria por Mollina dentro del ciclo Málaga de Libro el próximo 28 de noviembre. El paseo arranca en la plaza de la Constitución, a las 10,30 horas, para concluir en la Biblioteca Pública Municipal Carlos Cano, sonde se realizará el encuentro posterior con la autora.

'La casa de Sorora', una producción de la compañía La Pescadería Ambulante y Factoría Echegaray, con texto y dirección de David Mena e interpretación de Carmen Baquero y Ana Janer llega al Centro de Estudios de folclore malagueño de Benagalbón el viernes 28 de noviembre a las 20,00 horas.

Además, la Joven Orquesta Provincial de Málaga (Jopma) ofrece el sábado, 29 de noviembre, dos conciertos en diferentes municipios de la provincia. Por la mañana, a las 11,30 horas, llevarán su último repertorio a la plaza Virgen del Rosario de Cartajima y por la tarde, a las 19,00 horas, a la iglesia Nuestra Señora de la Consolación de Villanueva de Algaidas.

El programa comenzará con 'Las Hébridas', de Felix Mendelssohn; a continuación interpretarán 'Una noche en el monte pelado', de M. Mussorgsky; 'Danza bacanal (Sansón y Dalila)' de C. Saint-Saëns; 'Capricho andaluz' y 'Petenera' de José Iglesias González, 'Entre naranjos y olivos', de Cristóbal López Gándara y el Intermedio de 'La boda de Luis Alonso', de Gerónimo Giménez.

El trío musical Grupo Latidos actúa el último sábado del mes, el 29 de noviembre, en la Fiesta del Mosto de Cartajima, en la que los miembros de la formación se subirán al escenario de la Plaza Municipal de la localidad a partir de las 16,00 horas para amenizar la jornada.

Por su parte, Rocío López 'Boterita' inaugura el sábado, 29 de noviembre, a las 19,00 horas, el periodo navideño en la localidad de Villanueva del Rosario (plaza Andalucía) con la zambombá 'Las Reinas le llevan al Niño', con entrada libre hasta completar aforo. Por otro lado, Remedios Reyes Montoya lleva su cante flamenco a la plaza de Andalucía de Ojén el próximo 29 de noviembre a las 19,00 horas, también con entrada libre.

La plaza Antonio Molina del municipio axárquico de Totalán celebra el domingo, 30 de noviembre, una mañana en torno a la fiesta más propia con la Panda de verdiales de Benagalbón. Y finalmente, Radio Vinilo "llena de música y baile" el Mercadillo Navideño de Campillos el próximo 30 de noviembre, a partir de las 20,00 horas.

En cuanto a las exposiciones, la institución provincial acoge en Pacífico 54 'Museo de los Sentidos', el ciclo de exposiciones para la diversidad social y funcional organizadas por Grupo Ígneo, artistas plásticos de la Asociación Cultural y Social Bib Azahar. Titulada 'Las palabras perdidas', reúne 37 obras de catorce artistas entre pinturas, esculturas, instalaciones, grabados, cerámicas y fotografías. La muestra se puede visitar hasta el 3 de diciembre de lunes a viernes en horario de 10,00 a 20,00 horas de forma gratuita.

El Ateneo de Málaga y la Diputación, a través de Culturama, presentan la exposición 'The Malagueñer. Ilustrando la ciudad', en la sala Pérez Estrada del Ateneo. La muestra se podrá visitar hasta el 28 de noviembre y está formada por 42 ilustraciones que pasan de la pantalla al papel para formar parte de una exposición colectiva en el Ateneo de Málaga.

Por último, el Museo de Arte de la Diputación (MAD) de Antequera acoge hasta el 26 de enero la muestra 'Gratia Plena', una colección de 24 pinturas, dibujos y esculturas de la artista granadina afincada en Málaga Conchi Quesada. Está abierta al público con entrada gratuita en horario de 10,00 a 20,30 horas de lunes a sábado.