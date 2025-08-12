El festival de Frigiliana 3 Culturas ofrecerá casi medio centenar de actividades del 28 al 31 de agosto

El vicepresidente provincial y diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza; el alcalde de Frigiliana, Alejandro Herrero; la concejala de Cultura, Carmen Cerezo, y la coordinadora artística del festival, Ana Ariza. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.

El municipio malagueño de Frigiliana pone el broche al mes agosto con su Festival 3 Culturas , que este año se celebrará entre el jueves 28 y el domingo 31, con casi medio centenar de actividades y actuaciones, con concieros de Kiko Veneno, Miguel Campello y Colectivo Panamera, además de ruta de la tapa, pasacalles, mercado con 150 puestos, talleres, representaciones teatrales, artesanía en vivo, conferencias y cuentacuentos a la luz de las velas.

El vicepresidente provincial y diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza; el alcalde de Frigiliana, Alejandro Herrero; la concejala de Cultura, Carmen Cerezo, y la coordinadora artística del festival, Ana Ariza, han presentado este martes la 18 edición de este evento, declarado Fiesta de Singularidad Turística de la Provincia.

López Mestanza ha resaltado el apoyo de la institución provincial a este festival, que se ha convertido "en un extraordinario atractivo turístico para el municipio y cuyo gran éxito es rememorar y revivir el legado y las tradiciones de las culturas musulmana, judía y cristiana".

En este sentido, ha añadido que durante los cuatro días se aúnan actividades lúdicas, culturales y gastronómicas que hacen que "aumente aún más el atractivo de Frigiliana, que ya de por sí está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España". "A la vez, sirve de puente y de reflexión hacia la convivencia", ha añadido.

En este punto, ha subrayado que las fiestas singulares de la provincia sirven "para poner en valor la originalidad y diversidad de tradiciones, eventos, sabores y folclore que atesoran los municipios de Málaga".

Por su lado, Alejandro Herrero ha apuntado que, durante los cuatro jornadas, hay 18 horas al día de actividades para todas las edades. El festival se abrirá el jueves 28 de agosto y se cerrará el domingo 31 con un espectáculo que conjuga música y fuegos artificiales en la plaza de las 3 Culturas.

Durante los cuatro días habrá en distintos puntos del pueblo mercado artesanal, ruta de la tapa con la participación de 11 establecimientos y un zoco artesano en vivo en calle Zacatín.

También se contará con música en vivo en el Callejón del Inquisidor, conciertos en la iglesia de San Antonio de Padua y numerosas actividades de animación a cargo de grupos teatrales, de circo, títeres e, incluso, bailarinas de danza del vientre con pasacalles que partirán de calle Real, calle San Sebastián y de la zona de Barribarto y cuentacuentos y paseos a la luz de las velas.

Se podrá participar en talleres de esparto, de perfumes, metroflexia y dulces árabes, y asistir a conferencias de Nieves Concostrina, sobre 'Esto es otra historia', y de Emilio Martín Córdoba, sobre 'Castillos y territorialidad durante el periodo andalusí en la Axarquía'.

Además, el concejal ha resaltado que cada jornada concluirá con conciertos en la plaza de las 3 Culturas: de Al-Maran y Neftis Paloma el 28 de agosto; Miguel Campello y Aborígena, el 29 de agosto; Klezmerama, Colectivo Panamera y Feelip DJ, el 30 de agosto, y Kiko Veneno, el 31 de agosto.

Para facilitar desplazamientos al municipio, el Ayuntamiento pondrá en marcha un servicio de bus lanzadera los cuatro días desde las 19.00 horas hasta las 03.00, que partirá de los aparcamientos habilitados y llegará a la rotonda de entrada de Frigiliana.