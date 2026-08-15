El festival 'Luna Sur' regresa la próxima semana a Marenostrum Fuengirola con Ultramarina, La La Love You o Barry B

Cartel del festival Luna Sur 2026 - MARENOSTRUM FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El recinto del Marenostrum Fuengirola (Málaga) volverá a acoger el festival de música indie 'Luna Sur', que regresa con su edición tardeo anunciando como artistas confirmados a Ultraligera, La La Love You y Barry B, Puño Dragón, Paula Mattheus y Juanca & Pope Supersub DJ's.

Esta nueva edición tendrá lugar este 18 de agosto, con apertura de las puertas del recinto fuengiroleño a las 18,00 horas y con una programación que extenderá el festival hasta las 00,00 horas.

Las entradas para esta edición 2026 de Luna Sur oscilan unos precios entre los 38,50 euros las más baratas y los 49,50 euros las más costosas, según ha indicado la organización.

Las entradas generales de pie cuentan con un precio de 40,70 euros o 38,50 si se adquiere el 'Pack Amigos' de tres a seis entradas. El precio de entrada para las gradas es de 49,50 euros y las entradas para personas con movilidad reducida están fijados en 38,50 euros.