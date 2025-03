El Festival de Málaga acoge al presentación de 'Cuarzo' del cineasta malagueño Daniel Ortiz Entrambasaguas

MÁLAGA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección '5 minutos' del Festival de Cine de Málaga acogerá el próximo jueves la presentación del proyecto de largometraje documental sobre abusos sexuales en la infancia 'Cuarzo' del cineasta malagueño Daniel Ortiz Entrambasaguas.

Así, 'Cuarzo' llega al certamen cinematogáfico malagueño tras haber conseguido con el corto que le precede '7:11 Cuarzo',estar seleccionado en la pasada 97 edición de los Oscars, Premios Goya y Premios Forqué.

La "esencia" de 'Cuarzo' está basada en los propios testimonios reales de las mujeres y hombres que aparecen en este largo documental, quienes junto a personajes de ficción, recrean la historia de sus vidas.

El creador y director, Daniel Ortiz Entrambasaguas, ha asegurado que "el cine tiene un poder de transformación y de concienciación con infinitas dimensiones, creando una empatía con el espectador para tratar de luchar y erradicar esta lacra. Tras descubrir estas aberrantes cifras, es una labor por hacer de toda la sociedad para tratar de erradicar los casos de abusos sexuales en la infancia y dar así una visibilidad merecida de las propias víctimas".

"Por sorprendente que sea, esto existe. Las asociaciones e instituciones están desbordadas y hasta ahora apenas se ha hecho lo suficiente para su lucha y difusión, bien por vergüenza o estigma. Los medios apenas le dedican espacio de noticias suficientes cuando el groso del número de casos de abusos, se producen en la familia directa, poniendo el foco en los desconocidos de las víctimas que no llegan al 5%, o bien en los conocidos de las propias víctimas de abusos sexuales en la infancia, cuando los datos no llegan a superar el 15%. ¿Y por qué no hacen referencia a más del 80% de los casos?", ha añadido.

Este docufilm, una producción de la productora malagueña Danidogfilms S.L. en co-producción con la productora peruana Suena Perú SRL, pone el foco en ese más del 80% de todos los casos de abuso sexual en la infancia, cuando se producen en la familia directa. Han detallado que "nunca antes se ha hecho algo similar a modo cinematográfico, descubriendo las cifras oficiales ofrecidas por parte del Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional desde el grupo de Grume o la UFAM (Unidad Familiar de la Mujer y Menores), así como el Laboratorio de la Infancia o bien el Servicio Andaluz de protección a las Víctimas de Abuso (SAVA)".

Su trabajo de investigación y desarrollo, tanto para el corto como para el largometraje ha estado apoyado por instituciones especialistas en esta dura temática y por el conocimiento de equipos de psicólogos profesionales en esta materia para lograr los testimonios en primera persona de las víctimas, contando con asociaciones como Redime o Márgenes y Vínculos.

Tras medio centenar de entrevistas, se ha seleccionado una representación de personas en el amplio espectro de edades que han sufrido el abuso sexual infantil en nuestra sociedad. "Un trabajo realizado desde el respeto, sensibilidad y empatía hacia las víctimas".