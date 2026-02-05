El Festival de Málaga lanza la convocatoria de Andalucía International Audiovisual Networking - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura, lanza a partir de este jueves la convocatoria de Andalucía International Audiovisual Networking, un nuevo programa de impulso para la promoción e internacionalización del sector audiovisual andaluz que se desarrollará en la 29 edición del certamen.

Andalucía International Audiovisual Networking está cofinanciado por el Programa Feder Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

Se celebra en el marco del área de Industria del Festival de Málaga, MAFIZ, los días 10, 11 y 12 de marzo y se concibe como un espacio de impulso real al tejido empresarial andaluz, orientado al desarrollo de negocios, la financiación y la proyección internacional, ha indicado el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

El objetivo de este programa es fortalecer el posicionamiento de las empresas andaluzas del sector audiovisual en la cadena de valor nacional e internacional, facilitando el acceso a financiación, alianzas estratégicas y oportunidades de internacionalización.

La convocatoria está dirigida a empresas andaluzas con actividad en el sector audiovisual y creativo, legalmente constituidas como personas jurídicas con sede social en Andalucía, que se encuadren en alguna de las siguientes categorías: empresas productoras audiovisuales; empresas de servicios de producción y postproducción vinculados a la producción audiovisual o la publicidad; empresas de videojuegos; y start-ups o empresas tecnológicas que apliquen soluciones innovadoras a la cadena de valor en la producción audiovisual.

El comité de selección elegirá un máximo de 30 empresas andaluzas, que participarán en las actividades programadas dentro del evento. Para la selección, tendrán en cuenta la vinculación con Andalucía; experiencia y trayectoria empresarial; capacidad de proyección internacional; innovación, nuevas narrativas y soluciones tecnológicas aplicadas al sector audiovisual. La inscripción podrá realizarse online hasta el 16 de febrero a través de la web de MAFIZ.