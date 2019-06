El festival de música electrónica 'A Place Apart' protagoniza el último RED Friday en La Térmica de Málaga

Publicado 05/06/2019 14:09:42 CET

MÁLAGA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Térmica acoge este viernes, 7 de junio a partir de las 18.00 horas, la última edición del RED Friday esta temporada. Se trata de una actividad que el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga ha consagrado en estos dos últimos años y que reúne a miles de personas alrededor de diversas actividades culturales en los diversos espacios del Centro.

En esta ocasión, la música del Escenario Cervezas Alhambra acoge la quinta edición del festival de música electrónica avanzada 'A Place Apart'. Una iniciativa de Telegrama, Gabriel Tineo y La Térmica que supone un lugar de encuentro para la música, y que puede disfrutarse también vía 'streaming' a través de la plataforma Captcha Family.

El cartel contará con la presencia de Jailed Jamie, nuevo alias del asturiano Skygaze en su versión más bailable, con la oscuridad futurista de Hidden Jayeem, la electrónica inclasificable de Severine Beata, o las propuestas de Novia Pagana, Spinnheli, y Marx Simpson, con una sesión cósmica con discos de vinilo. La entrada es libre hasta completar aforo.

'A place Apart', que dará comienzo a las 18.00 horas, propone destacar el 'Do it yourself' dentro de la escena musical nacional e internacional, acogiendo proyectos de artistas que están cambiando el panorama de la creación electrónica. En estos últimos años han pasado por La Térmica gracias a este festival artistas como BSN Posse, Pablo Dread, Absolute Terror o proyectos como Bromo.

RASTRO NOCTURNO Y OTRAS ACTIVIDADES

Además, para la ocasión, el Rastro Nocturno presenta 50 estands nuevos con colecciones de ropa 'vintage', decoración, 'artworks', plantas, vinilos y cedés, fanzines, libros y un sinfín de propuestas de carácter cultural.

Situado en los jardines de La Térmica, esta edición del Rastro contará con los 'foodtrucks' Malaspina (productos de la provincia de Málaga), La Yankeneta (hamburguesas y American Food), Foodtruck N87 (chivito uruguayo), Ñam Ñam Foodtruck (hamburguesas japonesas) y Stop&Sushi (cocina japonesa).

El programa de residencias artísticas 'Creadores' de La Térmica llega a su sexta edición en 2019, y los seis nuevos artistas presentan sus trabajos en una exposición como resultado final de su residencia.

Dela Delos (Oviedo), Julio Anaya (Torremolinos, Málaga), Paloma de la Cruz (Málaga), Antonio Navarro (Málaga), Miguel Scheroff (Jaén) y Valle Galera (Granada) son los artistas que han estado cuatro meses viviendo en La Térmica con estudio propio. Será a las 20.30 horas cuando se abra al público la muestra.

A esa hora se proyectará el documental 'Un viaje apasionante a través del mundo de Kooza' (VOSE) del Cirque du Soleil. Se trata de un estreno donde el público descubrirá todos los departamentos implicados en la puesta en marcha de una producción y la manera de abordar el apasionante mundo de la creación de un espectáculo que viaja por todo el mundo.

También habrá teatro experimental de la mano de VillaPuechero Factory con la obra 'La Qhiero a Morir', una nueva pieza con Ana Iglesias, Lula Amir, Susana Vergara y Ocaña, que ofrece dos sesiones: a las 21.00 y 22.30 horas, con aportación previa a las compañías.

Por otra parte, Andalimpia, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF presentan 'El rincón verde de Málaga', una acción y campaña de concienciación que invita a reflexionar sobre los hábitos en torno al uso del plástico en la vida doméstica y a compartir algunos trucos, claves y alternativas para reducir el consumo de plástico. Se realizarán, de forma artesanal, productos naturales de higiene personal y del hogar, además de tarjeteros/monederos a partir de 'tetra bricks'.

Finalmente, los asistentes podrán visitar la exposición 'Banksy. The Art of Protest', en La Térmica hasta el 15 de septiembre. La mayor exposición de este espacio hasta la fecha y la primera sobre el artista británico en Málaga, se podrá ver hasta las 22.00 horas. Las entradas se pueden adquirir en eventbrite.es o en taquilla.