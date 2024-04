El Festival Soles de Málaga ilumina este sábado la plaza de toros a beneficio de colectivos relacionados con mayores

MÁLAGA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Solidario Soles de Málaga, organizado por la Fundación el Pimpi, se celebra este sábado, 27 de abril, en la Plaza de Toros de la Malagueta a partir de las 12.00 horas a beneficio de colectivos sociales y ONG, este año la mayoría de ellas relacionadas con los mayores.

Las ONG beneficiarias de este año se dividen en tres proyectos, que recibirán el 50% de los beneficios totales recaudados y son Asimas, Fundación Cudeca y Fundación Harena; y ocho causas que recibirán el otro 50%, que son AFA y Huellas Terapeúticas, Apaffer, Aroal, Arrabal, Asalbez, Asociación Hogar Nuestra Señora de los Ángeles, Asociación Botika Educa Saluss y Asociación Lupus.

Según la organización, Soles de Málaga cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Diputación provincial, Fundación La Caixa, y la Fundación Lágrimas y Favores, además de una veintena de empresas.

Desde las 12.00 horas se sucederán actuaciones de grupos y artistas como No me pises que llevo chanclas, Jarrillo Lata, Julia Martín, Sr. Rielo, Little Pepe, Tarifa Plana, Pop FM, Electroduendes, Carrete 80, Super 8, Comando G y Dj Juan Marín. Además, los presentadores de la gala serán Ángel Rielo, Miguel Ángel Martín (tunomandas) y Manolo Sarria.

El Festival Solidario Soles de Málaga se celebra desde 2018 y cada edición está dedicada a un sector social diferente necesitado de ayuda. Las dos primeras ediciones de 2018 y 2019 se realizaron con varias fiestas en los distritos de la capital y en algunos pueblos de la provincia, fueron más de 50 las ONG a las que se ayudó y más de 260.000 euros recaudados en los dos años.

En 2020, se celebró una gala días antes del confinamiento por la pandemia dedicado a la infancia y meses después el Festival Solidario se trasladó al Teatro Cervantes para mantener las medidas de seguridad. Finalmente, en la edición de ese año se consiguió recaudar 148.000 euros.

En 2023 se volvió a celebrar el Festival Soles de Málaga en la Plaza de Toros de la Malagueta a beneficio de once ONG que trabajan por la salud mental y la discapacidad intelectual, batiendo su propio récord al recaudar 170.000 euros. Este año la Fundación El Pimpi se enfrenta a un nuevo reto, superar lo recaudado el año pasado y hacer visible a los mayores y sus problemáticas.