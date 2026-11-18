Archivo - Imagen de archivo de la playa de Pedregalejo de Málaga cerrada al baño tras detectarse en sus aguas presencia de la bacteria E. coli. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias de investigación, tras una denuncia del grupo municipal de Con Málaga, sobre los vertidos fecales en las playas de Málaga.

En concreto, se indica que se incoan las oportunas diligencias de investigación "al objeto de practicar cuantas actuaciones sean precisas para el esclarecimiento de los hechos denunciados y la verificación de su significación penal, tanto desde el punto de vista de su eventual tipicidad penal como en lo concerniente a la presunta responsabilidad de las personas intervinientes".

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha valorado que la Fiscalía haya abierto diligencias y haya admitido a tramite la denuncia que "advertía y anexaba información y documentación muy grave en relación a cómo se producen de manera recurrente los vertidos de aguas fecales al mar y cómo también se incumple en determinados casos el principio de obligación de información que tiene en este caso Emasa de informar a los vecinos sobre los posibles riesgos que pudiera haber cuando se detecta presencia de microorganismos biológicos como es el caso de la bacteria E.coli".

Morillas ha reiterado que "estamos hablando de distintos tipos de delitos que pueden ser de naturaleza medioambiental, pero también en contra de la salud pública de los vecinos y de las vecinas".

"Este es un paso importante", ha dicho Morillas, quien ha indicado que "ahora le tocará a la Fiscalía hacer las investigaciones, dirigirse a nuestro grupo, pero también al Seprona para que se realice una investigación a fondo", al tiempo que se ha puesto a disposición de la Fiscalía "para ampliar la denuncia si hiciera falta con toda la información de la que disponemos y que ya hemos puesto en conocimiento del juzgado".

Ha asegurado que "en este caso hay también responsabilidades políticas, porque además en este caso el presidente de Emasa sigue siendo el alcalde de la ciudad", por lo que "hay una responsabilidad política directa de estar produciéndose posibles delitos medioambientales en contra de la salud pública".

"Tenemos a un alcalde que ahora mismo, en este momento, apenas a unos meses de las elecciones municipales de mayo, está absolutamente acorralado por los tribunales", ha concluido.

EQUIPO DE GOBIERNO

Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno, Carmen Casero, ha insistido en que respetan "la decisión que toma la Fiscalía de investigar". "Estaremos a disposición de aquellas cuestiones que nos vayan demandando de documentación o de informes", ha dicho.

Al respecto, ha recordado que "estos vertidos, estos desbordamientos por lluvia, están regulados en un reglamento de la Junta de Andalucía de vertidos al dominio público marítimo terrestre, al dominio público hidráulico", por lo tanto, "tiene un reglamento que regula absolutamente esta posibilidad de desbordamiento por lluvia".

Asimismo, ha recordado que el Consistorio "hace análisis del agua de las playas y, en base a esos datos rigurosos con porcentajes científicos que establece la norma, se toman las medidas de cierre de playas cuando esos indicadores así lo establecen".

De igual modo, ha dicho que "Málaga es probablemente la ciudad de España que tenga más porcentaje de redes separativas. Hemos invertido muchos millones de euros, derivados de la actualización de tasas en los últimos años, lo tenemos que seguir haciendo y lo seguiremos haciendo", ha subrayado.

Casero ha añadido en cuanto al procedimiento que actualmente "no tenemos de momento ninguna información, ninguna petición de nada" y "cuando la tengamos, pues estaremos, como no puede ser otra manera, a disposición de la Fiscalía para aportar toda aquella documentación que requiera para tomar una decisión", ha concluido.