Formación y concienciación, principales compromisos de la primera Mesa contra Delitos de Odio de Torremolinos

Celebración de la primera reunión de la Mesa de Coordinación contra Delitos de Odio de Torremolinos (Málaga). - AYUNTAMIENTO TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha acogido este viernes la primera reunión de la Mesa Local de Coordinación contra los Delitos de Odio, con lo que se convierte en uno de los primeros municipios de Andalucía en convocar una mesa interinstitucional centrada en la materia, en la que los principales compromisos adquiridos han sido la formación y la concienciación.

La alcaldesa, Margarita del Cid, ha presidido la reunión en la que han estado representantes de instituciones públicas, organizaciones civiles, colectivos y expertos en derechos humanos y justicia, han señalado desde el Ayuntamiento en una nota.

Este encuentro ha abarcado desde áreas municipales (Igualdad, Seguridad y Servicios Sociales), hasta representantes de Policía Local y Nacional, el Colegio de Abogados de Málaga, la Fiscalía contra los delitos de odio, el distrito sanitario de la Costa del Sol, a través del proyecto RELAS, y más de treinta colectivos y asociaciones, incluidas asociaciones religiosas, y centros educativos.

Entre otros, han estado presentes el fiscal delegado contra delitos de odio y discriminación, Fernando Benítez; la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno, Amaya Martínez; y la presidenta de la comisión de derechos humanos y coordinadora del servicio de atención jurídica a las víctimas de delitos de odio del Colegio de Abogados de Málaga, Rosario Alises.

Asimismo, ha estado el inspector jefe de la Policía Local de Torremolinos, José Olmeda; en representación de la Policía Nacional de Torremolinos-Benalmádena, Francisco López; el concejal de Igualdad y Diversidad, Francisco García; el concejal de Seguridad Ciudadana, Cristóbal Molina; y la T.A.G de la delegación de Igualdad y secretaria de la mesa, Sara Nouredine.

La finalidad de esta mesa es sensibilizar a la población en el rechazo a cualquier acto constitutivo de delito de odio y mantener una convivencia en armonía y libre de estereotipos, donde coexistan personas de diversa ideología, creencias, raza y orientación sexual.

Así, tras analizar la situación actual del municipio y hacer un diagnóstico verbal, la mesa ha asumido como conclusiones y compromisos, en primer lugar, impulsar campañas de concienciación contra los delitos de odio y promover charlas en los centros educativos.

Además, se ha planteado analizar vías de colaboración entre asociaciones e instituciones e impulsar la formación al respecto del personal del Ayuntamiento de Torremolinos, así como fomentar la convivencia entre las distintas asociaciones del municipio.

En este punto, la alcaldesa ha manifestado su deseo de que se pida a la Junta de Andalucía una formación específica para la comunidad educativa.

"Como Ayuntamiento, tenemos el deber de proteger la convivencia, promover el respeto y garantizar que Torremolinos siga siendo un municipio seguro y acogedor, donde nadie sea señalado o agredido por lo que es, por cómo vive o por aquello que le identifica", ha declarado Del Cid.

Según la alcaldesa, "los delitos de odio y los incidentes motivados por prejuicios suponen un ataque directo no sólo a la víctima, sino también a la comunidad en su conjunto, porque vulneran principios básicos de nuestro sistema democrático: la igualdad, la libertad y la dignidad de la persona, así como otros derechos fundamentales".

"Por ello, hoy damos un paso importante con la puesta en marcha de un espacio estable de coordinación que permita detectar necesidades y riesgos, mejorar la prevención y la sensibilización, reforzar la cooperación entre instituciones y entidades sociales, y acompañar y proteger a las víctimas" ha explicado.

La regidora ha puntualizado que se trata de "una mesa viva en la que pueden incorporarse más colectivos y asociaciones que así lo deseen".

Todas las instituciones representadas en el acto se han felicitado por la puesta en funcionamiento de esta mesa y han valorado a Torremolinos como una "tierra abierta y que acoge".

En este sentido, el fiscal delegado contra delitos de odio y discriminación, Fernando Benítez, ha advertido de que también hay que estar alerta ya que "esto puede hacer que Torremolinos también se vuelva más vulnerable y que se puedan producir comportamientos" de este tipo y ha señalado lo que califica de "infradenuncias".

Según el Ayuntamiento, ha explicado que "la ciudadanía no es consciente de que algunos comportamientos son delitos de odio y por tanto son denunciables", por lo que han instado a seguir trabajando por reforzar la especialización y sensibilización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y del ámbito jurídico; algo en lo que también ha incidido la coordinadora del servicio de atención jurídica a las víctimas de delitos de odio del Colegio de Abogados.

Por su parte, la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno, Amaya Martínez, ha deseado a esta mesa "larga vida y muchos éxitos"; mientras que el concejal de Seguridad Ciudadana ha destacado que en Torremolinos hay "muy buena coordinación con la Policía Nacional, que no existe problema de integración dado el carácter abierto del municipio y que es importante trabajar en la mediación comunitaria".

En el ámbito de la formación, desde el Ayuntamiento han recordado que en el pasado mes de octubre Torremolinos fue el primer municipio de la provincia que sumó al curso 'Desarrollo e Implantación de la Diversidad LGTBI+' impartido por el ISEL de la Diputación de Málaga, en colaboración con el Ayuntamiento, en el que tomaron parte unos cien trabajadores municipales de diversas áreas.

El objetivo del mismo es formar al personal de las administraciones públicas para que pueda adquirir conocimientos básicos sobre diversidad sexual y de género, las personas LGTBI+ en la historia, delitos de odio y discriminación hacia las personas de este colectivo, así como los derechos que les amparan y la legislación que protege los mismos, y conocer la ley LGTBI estatal, con especial incidencia en el ámbito laboral con una perspectiva práctica.

El impulso de Torremolinos a la mesa contra los delitos de odio se enmarca "en la creciente preocupación social por los incidentes discriminatorios y en la recomendación de organismos nacionales y europeos de fortalecer las políticas de prevención y detección desde el ámbito local", han señalado desde el Consistorio en una nota.

A nivel estatal, la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior ha subrayado la importancia del trabajo coordinado entre administraciones y, recientemente, la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) aprobó una declaración institucional llamando a los ayuntamientos a defender la convivencia y frenar cualquier manifestación de odio.

Está previsto que la Mesa Local de Coordinación contra los Delitos de Odio del Ayuntamiento de Torremolinos se reúna de manera ordinaria una vez al año.

Esta iniciativa se une a otras impulsadas desde el Ayuntamiento dentro de su compromiso por la igualdad y diversidad como la Mesa de Trabajo y Coordinación Municipal Interinstitucional y Social contra la Violencia de Género.