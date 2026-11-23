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MÁLAGA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Turismo de la ciudad de Málaga ha celebrado este lunes su sesión de noviembre en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga en el que han abordado las últimas acciones promocionales desarrolladas por el destino, la Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica y la actividad de los principales segmentos turísticos

El encuentro, que reúne mensualmente a los principales representantes del sector turístico local, ha estado presidido por el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, y ha contado con la intervención del presidente de la Cámara de Comercio, José Carlos Escribano.

En concreto, durante la sesión se ha hecho un repaso de la reciente participación en la World Travel Market de Londres, donde la ciudad desplegó una estrategia promocional basada en una oferta diversificada y adaptada a distintos perfiles de viajeros, con especial atención al turismo cultural, premium, gastronómico, de reuniones y eventos (MICE), cruceros, naturaleza y turismo urbano, entre otros segmentos; junto a la promoción de la Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica mediante una acción de visibilidad en los autobuses turísticos de Londres.

Además, entre los asuntos tratados, se han abordado las acciones turísticas desarrolladas en el marco de la iniciativa 'De Gálvez 250', que incluye la misión promocional que el Área de Turismo, junto con la Diputación, está desplegando en Estados Unidos con motivo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos y la figura de Bernardo de Gálvez.

También el Foro de Turismo ha profundizado en las acciones que se están llevando a cabo en el marco de la designación de Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica de Málaga, que cuenta con una programación de más de un centenar de actividades durante 2026 y 2027 dirigidas tanto a la ciudadanía y visitantes como a profesionales, productores, instituciones y agentes vinculados al sector gastronómico.

Entre las últimas acciones, destacan la puesta en marcha de la web https://malagagastronomica.com/ o la publicación de la quinta edición del libro 'La cocina popular de Málaga', del investigador gastronómico Fernando Rueda.

Por último, el Área de Turismo y Promoción de la Ciudad y el Málaga Convention Bureau han trasladado las principales actividades desarrolladas y previstas en materia de ferias y congresos, junto con las áreas municipales de Deporte y Fycma, que compartieron sus respectivas programaciones y líneas de actividad para los próximos meses.