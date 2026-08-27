La fotógrafa Cristina García Rodero y el músico Depedro abren un nuevo ciclo de 'Torremolinos y Gigantes'

Cartel del ciclo de 'Torremolinos y Gigantes' con la fotógrafa Cristina García Rodero y el músico Depedro - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El ciclo cultural 'Torremolinos y Gigantes' volverá a reunir en el municipio malagueño de Torremolinos en los próximos meses a dos figuras de primer nivel de la cultura española: la fotógrafa Cristina García Rodero y el músico Depedro, nombre artístico de Jairo Zavala.

Ambas citas se celebrarán en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso y permitirán acercarse, en un formato íntimo, a dos trayectorias de enorme reconocimiento y fuera de España, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La primera de ellas tendrá lugar el 3 de septiembre a las 19,00 horas con Cristina García Rodero, leyenda viva de la fotografía española. La autora, Premio Nacional y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, repasará su carrera y protagonizará además una proyección comentada de fotografías de 'España oculta', el trabajo que cambió definitivamente su carrera y que se ha convertido en una obra fundamental de la historia de la imagen documental en el país.

El origen de aquel proyecto se remonta a 1973, cuando una beca de la Fundación Juan March le permitió comenzar a recorrer pueblos de toda España para inmortalizar sus fiestas, ceremonias, rituales y tradiciones.

Durante años, García Rodero construyó un monumental retrato de una España popular, religiosa y pagana que acabaría cristalizando en 1989 en el libro 'España oculta'. La publicación fue distinguida como Libro del Año en el Festival de Fotografía de Arlés y supuso su definitiva proyección internacional.

Aquel trabajo fue solo uno de los grandes hitos de una carrera reconocida con el Premio Nacional de Fotografía en 1996 y un World Press Photo en la categoría de Arte, entre otros galardones. Su trayectoria alcanzó otro momento decisivo al convertirse en miembro de la prestigiosa agencia Magnum, de la que forma parte desde 2009 como miembro pleno y siendo la primera persona española en ingresar en la histórica cooperativa fotográfica.

Su mirada se ha extendido posteriormente a otros países y culturas, con trabajos desarrollados, entre otros lugares, en Haití y la India. Ha fotografiado, entre otros muchos, a los actuales Reyes y a miles de personas anónimas que, desde el objetivo de su cámara, se han convertido en protagonistas de la historia.

El segundo encuentro, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, llegará el 11 de noviembre a las 19,00 horas con Depedro, el proyecto musical de Jairo Zavala, uno de los artistas españoles que ha construido una carrera más personal y abierta a las influencias de distintos lugares del mundo. El músico participará en una conversación dentro del ciclo y ofrecerá además un breve concierto acústico.

La historia de Depedro comenzó en 2008 con la publicación de su primer disco, grabado en Tucson, Arizona, junto a la banda estadounidense Calexico. Aquella colaboración se convirtió en uno de los ejes fundamentales de su carrera y acabó siendo también recíproca: Zavala ha formado parte de la banda como guitarrista.

Desde entonces, Depedro ha desarrollado un proyecto difícil de encasillar, construido a partir de influencias musicales, culturales y estéticas de Latinoamérica, África, el Mediterráneo y Estados Unidos. A lo largo de casi dos décadas ha publicado una extensa discografía que incluye trabajos como 'Nubes de papel', 'La increíble historia de un hombre bueno', 'El pasajero', 'Érase una vez', 'Máquina de piedad', 'Antes de que anochezca' y 'Un lugar perfecto'.

Su música le ha llevado, además, a actuar en los cinco continentes, con discos publicados en más de treinta países y colaboraciones con artistas de diferentes culturas e idiomas. Entre los proyectos que han ampliado su universo creativo figura también el documental 'Casamance', nacido de un viaje musical a Senegal.

Así, Cristina García Rodero y Depedro abrirán esta nueva edición del ciclo de 'Torremolinos y Gigantes', impulsado por el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) en colaboración con Fundación Unicaja y el Hotel Meliá Costa del Sol, a la que muy pronto se unirán otros nombres destacados de la cultura del país.

Ambas citas se celebrarán en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos, estarán coordinadas por el periodista Alberto Gómez, y se suman a este ciclo cultural organizado por el Ayuntamiento y por el que han pasado, entre otros, la cantante Luz Casal, el actor Imanol Arias, la escritora Rosa Montero, el periodista Pedro Piqueras, el cantautor El Kanka, la gestora Laura García Lorca, el escritor Lorenzo Silva, el filósofo Javier Gomá, el poeta Ben Clark, la actriz María Barranco y la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.