Francisco Salado: El documental del Caminito del Rey refleja "la historia de un éxito colectivo transformador"

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, con el consejero de Turismo, Arturo Bernal; el director general de la RTVA, Juande Mellado; y Elías Bendodo. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado este jueves, durante el preestreno institucional del documental 'El espíritu del Caminito', que esta producción, realizada para celebrar los diez años de la rehabilitación y reapertura del Caminito del Rey, refleja "la historia de un éxito colectivo que ha servido para transformar toda la comarca y que se ha convertido en un referente internacional".

Se trata de un largometraje documental, de 55 minutos de duración, realizado por la productora Andalucía Digital Multimedia con la participación de Canal Sur Radio y Televisión y con el apoyo de la Diputación de Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol y Caminito del Rey, y que se presentará a la próxima edición del Festival de Málaga.

El audiovisual, dirigido por Ángel Tirado, se adentra en la historia de este paraje desde el comienzo de las obras de construcción del camino en 1901 hasta su restauración en 2015, contada a través de testimonios de vecinos de la zona y de quienes han participado y han hecho posible este espectacular proyecto.

El acto, celebrado en la tarde de este jueves en el Auditorio Edgar Neville, ha contado con la presencia del consejero de Turismo, Arturo Bernal; de alcaldes del entorno del Caminito y de otros municipios de la provincia; del director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juande Mellado; y de miembros del equipo que ha producido el documental.

"El Caminito es un caso único, digno de estudio, porque lo que parecía un proyecto imposible lo hicimos realidad gracias al liderazgo y financiación de la Diputación, pero poniendo de acuerdo a cuatro ayuntamientos, a la Junta y al Gobierno de España a pesar del distinto color político. Todo el mundo actuó con generosidad, con afán constructivo, sin poner piedras, nunca mejor dicho, en el camino", ha subrayado Salado.

Según ha indicado, el título del documental "refleja el clima de diálogo, entendimiento y colaboración institucional que hubo para ponerlo en marcha". "Es un espíritu --ha añadido-- que a día de hoy mantenemos en la comisión de seguimiento del Caminito, pero que ojalá se pudiera reproducir en otros ámbitos de la vida pública, de las instituciones y de la política".

Salado ha recordado que fue una obra "modélica en su planteamiento y respeto por el entorno, un paraje único en el mundo", también por su ejecución, la seguridad laboral "y lo ha sido durante su explotación y gestión".

Por ello, ha felicitado a Elías Bendodo --presente en el acto--, que como presidente de la Diputación lideró el proyecto, a los alcaldes de entonces y de ahora de los cuatro municipios implicados --Ardales, Antequera, Álora y Valle de Abdalajís--; al arquitecto Luis Machuca y a funcionarios y técnicos de la Diputación "que han trabajado y trabajan para mejorar el Caminito"; a la constructora Sando por realizar una obra excelente, y a esta propia empresa y a Hermanos Campano por la gestión del Caminito durante estos años.

Además, ha recordado a dos personas que fueron fundamentales en la Diputación para sacar adelante este proyecto: Ignacio Mena y Juan Ramón Casero.

PROYECTO TRANSFORMADOR

El presidente de la Diputación ha subrayado que en estos diez años desde la rehabilitación y reapertura el Caminito del Rey ha recibido casi tres millones de visitantes, ha creado 685 empleos y sólo en 2024 generó un impacto económico de 64 millones de euros. "Se ha convertido en un motor de desarrollo, progreso y empleo no sólo para toda la comarca, sino para el interior de la provincia", ha dicho.

"Si uno busca y compara, resulta muy difícil encontrar un proyecto más transformador, rentable económica y socialmente, y con más premios, que el Caminito del Rey", ha manifestado Salado, quien ha subrayado que "una obra que costó poco más de dos millones de euros genera 30 veces más cada año". "No creo que haya muchas obras públicas con ese retorno", ha apostillado.

En los municipios del entorno del Caminito ha habido un crecimiento "espectacular" del número de establecimientos de alojamiento --como hoteles, apartamentos, casas rurales o campings--; que se han cuadruplicado, pasando de 210 a 893. Y el número de plazas para alojarse se ha duplicado, pasando de las 4.204 que había en 2015 a las 8.160 plazas actuales.

El impacto de esta infraestructura se mide también por otros indicadores socioeconómicos en los pueblos de la zona. Por ejemplo, el número de habitantes ha crecido un 1,2%; el número de empresas ha aumentado un 24%; las afiliaciones de la Seguridad Social se han incrementado en un 15,6% y la tasa de desempleo en la zona ha bajado un 11%.

Además, Salado ha incidido en que el Caminito es "un motivo de orgullo y autoestima para todos los malagueños y andaluces, y objeto de admiración para todos los visitantes extranjeros que recorren las paredes del desfiladero de los Gaitanes".

"UN LUGAR CON ALMA"

Se ha referido a que el documental 'El espíritu del Caminito' "habla principalmente de un lugar con alma", al que ha definido como "un paraje mágico en el que el tiempo fluye de otra forma, en el que el visitante descubre la conexión del hombre con la naturaleza y se puede alejar del estrés, de las preocupaciones y de la crispación del día a día".

'El espíritu del Caminito' explora la historia de este paraje desde sus humildes comienzos en 1901, cuando arriesgados marineros se colgaban en el vacío para construir el camino, hasta su restauración en 2015, contada a través de testimonios de vecinos de la zona y de quienes han participado y ha hecho posible este espectacular proyecto.

En el documental se mezclan entrevistas, imágenes inéditas y recreaciones animadas de relatos históricos con la modernidad de una obra de ingeniería, que se ha convertido en un referente a nivel mundial.

Su director, Ángel Tirado, lo resume así: "'El espíritu del Caminito' no solo es un documental sobre un lugar, es una celebración de las historias humanas que lo hacen eterno. Desde los aventureros que arriesgaron su vida cruzando el camino en ruinas hasta las autoridades y los residentes locales que vieron renacer su comunidad, cada personaje aporta una pieza clave a esta historia de superación, ingenio y perseverancia".