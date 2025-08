Francisco Salado recuerda a Puente un estudio enviado hace meses con mejoras en la A-7 en accesos de Málaga y Rincón

MÁLAGA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recordado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que hace unos meses se presentó al Gobierno un estudio sobre mejoras en la A-7 en los accesos de entrada y salida, sobre todo en el tramo entre la capital y el municipio de Rincón de la Victoria, y que supone una inversión "ridícula", que se cifraría en unos 14 millones de euros.

En una entrevista con Europa Press, Salado ha explicado que se trata de una actuación "que se puede hacer ya, inmediatamente, muy a corto plazo" y que, sobre todo, tiene el objetivo de "darle fluidez a los puntos donde gran cantidad de vecinos viven o trabajan por esa zona, entran y salen a la A-7 en las horas puntas".

En este sentido, ha dicho que "se produce un cuello de botella importante en la entrada y salida, que es peligroso para la seguridad de los conductores" y ha precisado que ese documento contempla "una serie de actuaciones y mejoras en las rotondas de entrada y salida en esos puntos, que supondría una agilidad y una seguridad en el tráfico".

Ha indicado que este estudio, encargado por la institución provincial y los dos ayuntamientos, se presentó hace unos cuatro meses "o más" y no se ha hecho público en este tiempo "para que no digan que estamos todos los días confrontando"; pero ha lamentado que aún "no hemos tenido noticias, no nos han dicho absolutamente nada".

En la visita del ministro Óscar Puente sí le pidió que "prestara atención" a dicho estudio y le preguntó si lo había visto, a lo que el ministro le contestó que iba a hablar sobre ese asunto en el encuentro, "y solo dijo que van a abordar medidas de mejora en la A-7, muy genéricamente, pero nada específico sobre ese estudio".

"Espero que le haya servido para que en breve anuncie esas actuaciones y que supone una inversión prácticamente ridícula para el ministerio y no es dinero para la seguridad de la A-7", ha manifestado el presidente provincial.

Cuestionado sobre si es suficiente el compromiso que ha adquirido Puente con el tren litoral, Salado ha lamentado que "estamos acostumbrados a anuncios que no se cumplen" y ha señalado que en este sentido, muchos de ellos "son repetitivos de la última reunión de hace un año con el secretario de Estado, donde no ha habido prácticamente ningún avance".

"¿Por qué íbamos a creerlo? Yo soy muy escéptico porque yo creo que el estrés que tiene la sociedad malagueña siempre intentan calmarlo con una medicina paliativa que es venir con grandes anuncios, grandes titulares", ha apuntado el presidente provincial, quien ha esperado que "en breve se vean esos anuncios que ha hecho el ministro, anuncios que pueden ser de inmediata ejecución si hay voluntad política y quiere cumplir su palabra con la sociedad malagueña".

En este punto, se ha referido a la bonificación del peaje de la AP-7, los estudios de la viabilidad del tercer carril de la A-7, o los carriles reversibles solicitados; "hay asuntos que podría estar ya poniéndolo sobre la mesa con la medida técnica concreta y con un plan de acción, con un espacio temporal ya determinado y claro y con las cantidades a invertir", ha dicho.

"Así que yo soy muy escéptico", ha manifestado Salado, quien también ha dicho serlo sobre las líneas de tren de Cercanía, porque "ha dicho que hay un contrato histórico de 400 trenes, pero no ha dicho claramente de esos trenes cuántos van a venir a la línea C1 y C2 de Málaga", mientras que sobre la futura ampliación de los andenes "son anuncios también, pero no vemos avances".

Sí ha destacado que en cuanto al aeropuerto Málaga-Costa del Sol sí se ha aprobado en el Consejo de Administración de Aena la licitación por 36.525.000 euros, de la asistencia técnica que redactará el proyecto de ampliación, que supondrá 1.500 millones de inversión. "Es una buena noticia y vamos a estar expectantes a ello, de que se cumpla", ha apostillado.

Al respecto, ha expresado que cuando se presentó la medida tanto a la Diputación como al Ayuntamiento de Málaga "dije que es un avance importante" y ha apuntado que fue "optimista en el sentido de que Aena depende de las tasas aeroportuarias, de una bolsa común, con los ingresos que tienen todos los aeropuertos de España y se han dado cuenta, después de la reivindicación del sector turístico, del Ayuntamiento, Diputación, que es urgente acometer las obras".