Frente Amplio Málaga reclama "más protección y derechos" para las mujeres frente al "negacionismo machista" de PP y Vox

La candidata n.º 2 del Frente Amplio por Málaga, Eva García Sempere, ha participado en la manifestación convocada por la Marea Violeta contra el negacionismo machista celebrada en Sevilla. - FRENTE AMPLIO

MÁLAGA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 2 de Frente Amplio por Málaga, Eva García Sempere, ha reclamado políticas públicas feministas y garantías para proteger los derechos y la vida de las mujeres a la vez que ha denunciado que el Gobierno de Moreno Bonilla y Vox está favoreciendo el desmantelamiento de los recursos de protección frente a la violencia de género.

Las declaraciones de García Sempere tienen lugar tras su participación junto a la portavoz andaluza de IU, Toni Morillas, y la responsable de la Red de Feminismos de la organización de izquierdas, Victoria Morales, en la manifestación convocada por la Marea Violeta contra el negacionismo machista celebrada en Sevilla

Así, ha defendido que la lucha feminista también pasa por garantizar el acceso a los servicios públicos y a una vivienda digna, y en este sentido, ha llamado a participar en la huelga general por la vivienda del 11N y ha advertido de la importancia de movilizarse el próximo 29N "para impedir que las políticas de retroceso en derechos de las mujeres se extiendan al conjunto del Estado".

García Sempere ha criticado al Ejecutivo de Moreno, al que ha calificado de "gobierno negacionista, con un PP que se ha echado a los brazos de Vox, un partido que como todos saben es negacionista de la violencia de género y a quien no solo se ha echado en brazos, sino que les ha dejado el campo abierto para que desmantelen los servicios de protección y aquellos recursos necesarios para que las mujeres andaluzas puedan seguir con vida, algo tan fundamental como eso".

"Nosotras, desde el Frente Amplio, desde luego que no podíamos estar en otro sitio que aquí, reivindicando el derecho que tenemos las mujeres a vivir y a tener garantizadas nuestras necesidades. Pero estamos aquí, como también estaremos el 11 de noviembre, en la huelga general por la vivienda, porque entendemos que la lucha de las mujeres, especialmente las mujeres, porque somos los elementos más vulnerables de la sociedad, depende de las políticas públicas que nos garanticen el acceso a los servicios públicos, el acceso a una vivienda digna y el acceso a aquellos sistemas de protección frente a la violencia de género que ahora quieren desmantelar desde el gobierno de Moreno Bonilla y de Vox", ha subrayado.

Por último, ha advertido de que "esto es lo que ocurriría si el 29 de noviembre no nos movilizamos para frenar que estas mismas políticas de desmantelamiento de los derechos de las mujeres, de desmantelamiento de los derechos humanos, puedan gobernar en el conjunto del Estado. Por tanto, hacemos un llamamiento a estar con las mujeres andaluzas feministas el 11 de noviembre en la huelga general reivindicando el derecho a una vivienda digna, y desde luego, siempre y en cualquier contexto, reivindicando el acceso a los servicios públicos, que son los que permiten que tengamos vidas dignas".