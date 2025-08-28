Fuengirola (Málaga) acoge hasta el domingo el Campeonato de España de Vóley Playa

Presentación en Fuengirola del Campeonato de España de Vóley Playa - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.

Un total de 33 parejas masculinas y femeninas competirán por el título nacional

FUENGIROLA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

La ciudad malagueña de Fuengirola va a acoger la celebración del Campeonato de España de Vóley Playa, que forma parte del calendario oficial del Circuito Nacional (CNVP). Desde este jueves hasta el domingo, 33 parejas masculinas y femeninas del país competirán por el título nacional.

Así lo han dado conocer durante la rueda de prensa de presentación del evento el vicepresidente y diputado provincial de Deportes, Juan Rosas; el delegado territorial de Cultura, Deportes y Turismo de la Junta en Málaga, Carlos García; el concejal de Deportes de Fuengirola, Julio Rodríguez; el presidente de la Rfevb, Felipe Pascual, y el director de Marketing, Comunicación y RRII de Higuerón Resort, Luis García.

Por parte de la Diputación de Málaga, Juan Rosas ha recordado que es la duodécima vez que este evento deportivo se celebra en la provincia, que "cada día se consolida mejor como destino deportivo de primer orden".

Las instalaciones de Higuerón Resort, que acogerán la competición, recibirán a las principales duplas del ranking de la Rfevb y los campeones autonómicos del año, entre las 33 parejas participantes, compuestas por 17 masculinas y 16 femeninas.

El jueves y la mañana del viernes se celebrarán las fases previas; la fase de grupos tendrá lugar entre el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, y los cuartos de final serán el sábado por la tarde. Todos estos encuentros podrán seguirse en AdespTV.

El domingo será la jornada decisiva, con las semifinales por la mañana y las finales por la tarde, que se desarrollarán a las 18.00 horas la femenina y a las 19.00 horas la masculina. Ambos partidos serán retransmitidos en directo por la cadena pública Teledeporte y la plataforma RTVE Play.

Las entradas pueden adquirirse a través de la web a un precio de entre cinco y diez euros, mientras el abono para todo el campeonato tiene un coste de 15 euros.

Entre las novedades de esta edición, se encuentra el nuevo trofeo, que está diseñado por la artista local Lucía Rodríguez, y elaborado en hierro corten, un material reciclable que "refuerza el compromiso con la sostenibilidad tanto de la organización como del vóley playa".