Fuengirola (Málaga) acogerá el Campeonato de España de Voley Playa por décimo tercer año en la provincia

Presentación del Campeonato de España de Voley Playa en Fuengirola - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El Campeonato de España de Vóley Playa se celebrará por décimo tercer año en la provincia de Málaga con el impulso de la Diputación Provincial. Será en Higuerón Gran Málaga Resort de Fuengirola (Málaga), que acoge la competición desde este jueves hasta este domingo, 30 de agosto.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto a la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, durante la presentación de este evento que reunirá a algunas de las parejas mejor posicionadas en el ranking de la Real Federación Española de Voleibol (Rfevb), junto a los campeones autonómicos de esta temporada.

Todos llegarán con un mismo objetivo; competir por el título nacional y tomar el relevo de Alejandro Huerta y Adrián Gavira, campeones de España masculinos en la pasada edición, y de Ana Vergara y Tania Moreno, vencedoras en el cuadro femenino.

Como parte del circuito nacional, Siroko dará nombre al cuadro masculino, mientras que Iberdrola continuará vinculada al cuadro femenino.

Una de las principales novedades de esta edición será la competición nocturna, que permitirá alargar la actividad hasta pasadas las 22,00 horas.

Esta programación busca reforzar la experiencia del público, generar más ambiente en grada y ofrecer una forma diferente de vivir el campeonato, también desde la zona de restauración del evento.

La edición de este año tendrá además un interés especial para la provincia por la presencia de la jugadora local y embajadora de Higuerón Gran Málaga Resort, Sofía González, actual subcampeona en el europeo de Polonia.

Su vínculo con el territorio añade un atractivo diferencial para los aficionados y para los medios locales, que ya han seguido de cerca su trayectoria en anteriores competiciones.

La competición arranca este jueves a partir de las 14,30 horas con la primera parte de la fase de clasificación, que continuará durante la mañana de este viernes. Por la tarde será el turno de la fase de grupos, que se completará el sábado 29 por la mañana.

A partir del sábado por la tarde, el campeonato entrará en su tramo decisivo. Los cuartos de final se disputarán desde las 17,45 horas, con ocho parejas todavía en juego en cada cuadro.

El domingo 30 por la mañana se celebrarán las semifinales, y por la tarde llegarán los partidos definitivos. Los encuentros por el tercer y cuarto puesto se jugarán a partir de las 17,30 horas, mientras que las finales por el oro comenzarán a las 19,30 horas.

La fase previa se disputará en formato de eliminación directa, con 16 parejas. De ahí saldrán las cuatro plazas que completarán el cuadro principal, formado por 12 parejas en cada categoría y dividido en cuatro grupos de tres. Las dos mejores parejas de cada grupo pasarán a cuartos de final y, desde ese momento, el torneo seguirá el formato habitual de eliminación directa hasta las finales del domingo.

Todos los partidos podrán seguirse en streaming a través de Siroko TV. Las entradas continúan a la venta y pueden adquirirse en la página oficial de la Rfevb.

Por último, la organización ha afirmado que espera superar los 5.000 espectadores a lo largo del campeonato, que mantiene su compromiso con la sostenibilidad medioambiental y cuenta con el sello Green Sport Flag.