Fuengirola (Málaga) avanza en la creación del Centro de Visitantes Arqueológico en el Palacio de la Paz

Las obras, iniciadas el pasado mes de noviembre, cuentan con una inversión de 229.364 euros y un plazo de ejecución de 108 días

FUENGIROLA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) avanza en la creación del futuro Centro de Visitantes Arqueológico, que permitirá poner en valor el legado histórico de la ciudad. Las obras de adaptación del espacio, ubicado en el Palacio de la Paz, se encuentran ya en marcha tras ser adjudicadas a la empresa Auna Ingeniería y Construcciones por un importe de 229.364 euros y un plazo de ejecución de 108 días.

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, ha visitado este viernes los trabajos acompañada por el concejal de Cultura, Rodrigo Romero, donde ha podido comprobar de primera mano el desarrollo de esta actuación estratégica para la conservación y difusión del patrimonio local.

"Fuengirola es una ciudad con una extensa historia que se remonta hasta los fenicios. Este Centro de Visitantes Arqueológico será una herramienta fundamental para mostrar, investigar y preservar los restos que nos conectan con nuestro pasado, especialmente los vinculados al entorno de la Ciudad Romana de Suel", ha destacado la regidora.

El proyecto contempla la adaptación de una estancia situada en la segunda planta del recinto cultural de más de 200 metros cuadrados para su uso como espacio de exposición, investigación y almacenamiento de restos arqueológicos procedentes de los yacimientos del municipio. En concreto, las obras incluyen la construcción de un vestíbulo, una amplia sala destinada a muestras y trabajos arqueológicos, dos almacenes y un aseo.

Asimismo, el nuevo centro contará con acceso independiente desde el exterior, lo que permitirá facilitar la entrada al público gracias a la instalación de un ascensor, reforzando así la accesibilidad universal del espacio.

"Con esta actuación damos un paso más en nuestra apuesta decidida por la cultura y la historia como señas de identidad de Fuengirola. No sólo protegemos nuestro patrimonio, sino que lo acercamos a vecinos, visitantes e investigadores. Tener un espacio así nos permitirá conectar a los más jóvenes con nuestro pasado, porque no sólo podrán ver los restos expuestos, sino cómo se trabaja con ellos y cuál es la labor que los arqueólogos realizan con las piezas encontradas", ha dico Mula.

"Las visitas de colectivos son uno de los objetivos que nos hemos marcado, porque son fundamentales para crecer en el respeto hacia nuestro patrimonio y en el orgullo de sentirnos parte de una rica historia", ha añadido la regidora, quien ha recordado que este nuevo equipamiento se integrará en la red de recursos culturales de la ciudad.

El Centro de Visitantes Arqueológico del Palacio de la Paz se convertirá en un referente para la divulgación del pasado histórico de Fuengirola y en un espacio clave para la investigación profesional de los restos que los diferentes trabajos en las zonas arqueológicas van sacando a la luz, dando continuidad al compromiso municipal con el estudio y la conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico local.