Fuengirola (Málaga) estrena 'Endesa, tu casa', nuevo punto y concepto de atención comercial de la compañía

'Endesa, Tu Casa', El Nuevo Concepto De Atención Comercial Y Cercanía Con El Cliente De La Compañía Llega A Fuengirola. - ENDESA

En la avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz de la ciudad costasoleña

FUENGIROLA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

Endesa ha abierto en Fuengirola (Málaga) un Punto Endesa, su nuevo concepto de atención comercial situado en la avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz, que se suma a los otros 20 puntos de atención comercial que la compañía ya tiene en la provincia de Málaga.

Así lo ha dado a conocer Endesa en un comunicado, en el que detalla que el nuevo espacio "está diseñado para ofrecer una experiencia de atención a la cliente totalmente renovada: más cercana, transparente, personalizada y adaptada a las nuevas necesidades de los usuarios".

Estos puntos Endesa incorporan las últimas tecnologías, pero a la vez "una ambientación cálida que evoca los valores del hogar para que el cliente se encuentre como en casa". La tienda cuenta con zonas diferenciadas para el asesoramiento y para la exploración de soluciones energéticas como el autoconsumo o la movilidad eléctrica.

Los nuevos puntos Endesa suponen un nuevo concepto de atención presencial, acercándose a sus clientes desde una perspectiva centrada en la interacción con ellos y el asesoramiento desde un centro moderno y digital, dando una respuesta integral a sus necesidades energéticas. Cuentan con amplios espacios interactivos, para mejorar la experiencia de los usuarios.

En ellos, los clientes encontrarán soluciones a sus necesidades energéticas, de asesoramiento, eficiencia, instalación y asesoramiento especializado en placas fotovoltaicas, además de soluciones de climatización personalizadas. Endesa garantiza una asesoría personalizada en cada proyecto, desde la selección de los productos adecuados hasta su instalación, asegurando el máximo rendimiento y ahorro.

El cliente podrá ver in situ los productos y las soluciones energéticas que se vendan, recibir recomendaciones personalizadas sobre los planes de luz y gas que mejor se adapten a sus necesidades, así como sobre toda la cartera de servicios energéticos.

"Gracias a este nuevo concepto, Endesa refuerza su estrategia de ofrecer una experiencia omnicanal a sus clientes, es decir, que puedan gestionar todas sus necesidades de manera ágil a través de múltiples y diversos puntos de contacto con la compañía", señalan.

"Esta nueva apertura se enmarca en la visión de Endesa de liderar una transición energética justa y cercana, apoyando a las personas en su camino hacia un consumo más eficiente, responsable y sostenible", concluyen.