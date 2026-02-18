Desarrollo Educativo lidera un encuentro entre centros de FP, empresas y más de 400 alumnos de la Costa del Sol

El delegado de Desarrollo Educativo de la Junta en Málaga, Miguel Briones, lidera un encuentro entre centros educativos de FP, empresas y más de 400 alumnos de la Costa del Sol Occidental - JUNTA

'Conecta FP', celebrado en Mijas, ha contado con 42 empresas y 15 institutos que imparten Formación Profesional en la comarca occidental

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Málaga, Miguel Briones, ha presidido este miércoles un encuentro en Mijas para promover la relación entre empresas, alumnado y centros públicos que imparten FP en la Costa del Sol Occidental.

Un total de 42 empresas, 15 centros educativos (tanto públicos como concertados) y 414 estudiantes han participado en esta jornada, en la que han tenido turno de palabra dinamizadores, representantes de centros educativos y de empresas colaboradoras, con el objetivo de explicar los proyectos, justificar su demanda e intercambiar ideas e informaciones.

La jornada, denominada 'Conecta FP Costa del Sol', ha analizado los retos del nuevo sistema de FP Dual, ha generado futuras colaboraciones entre las diversas entidades participantes y ha propiciado el enriquecimiento del sector productivo con la incorporación de jóvenes cualificados profesionalmente.

Al encuentro, que ha tenido lugar en la Escuela Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), han acudido la alcaldesa, Ana Mata; el vicepresidente segundo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, José Manuel Fernández; la directora de Ciomijas, Raquel Hidalgo; el presidente de la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio de Málaga, Julio Andrade, y la jefa de servicio de FP, María Dolores Villa.

Miguel Briones, ha afirmado que este encuentro ha constituido "una oportunidad única para fortalecer el vínculo entre el tejido empresarial malagueño y el ámbito educativo, fomentando un entorno de aprendizaje práctico y enriquecedor para los estudiantes".

En este sentido, ha destacado que, gracias a esta jornada, se han puesto de manifiesto las necesidades del empresariado y se han expuesto sus valiosas experiencias, con vistas a que resulten útiles para la instrucción del alumnado de FP.

"Nosotros les pedimos a las empresas su colaboración inestimable para conseguir un alumnado que se integre en ese tejido productivo y que adquiera la cualificación profesional adecuada para esas demandas que están exigiendo los sectores empresariales de nuestra provincia y de nuestra comunidad autónoma", ha añadido Briones.

Cabe recordar que, desde el pasado mes de enero, el alumnado de FP puede incorporarse a las empresas para adquirir no solo conocimientos prácticos, sino también teóricos y relacionados con la prevención de riesgos laborales, así como con la organización empresarial.

La jornada ha estado dividida en dos partes: la primera, dedicada a empresas y la segunda, a la exposición y visita de los centros educativos.

Durante la presentación de buenas prácticas de organismos y entidades colaboradoras han participado el gerente de Servipinsa, Yeray Pinto; la directora general de Picking, Rocío López; el profesor de electricidad del IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, David González, y la profesora de guía, información y asistencia técnica del IES Arroyo de la Miel, Noemí Zambrana.

En cuanto a los centros educativos, han expuesto sus experiencias los institutos Santiago Ramón y Cajal (Fuengirola), Torre Almenara (Mijas), Fuengirola n.º 1 (Fuengirola), Playamar (Torremolinos), Vega de Mijas (Mijas), Cerro del Viento (Benalmádena), Mediterráneo (Estepona), Guadalpín (Marbella), Sierra Blanca (Marbella), Salduba (Marbella), Arroyo de la Miel (Benalmádena), Al-Baytar (Benalmádena), Sierra de Mijas (Mijas), Los Boliches (Fuengirola) y Las Lagunas (Mijas).

Por su parte, han acudido como visitantes los institutos Bahía Marbella, Profesor Tomás Hormigo (Cancelada), Cilniana (Marbella), Benalmádena, Monseñor Rodrigo Bocanegra (Marbella), Francisco Echamendi (Marbella), Costa del Sol (Torremolinos), Concha Méndez Cuesta (Torremolinos), Ana Carmona 'Veleta' (Mijas) y Las Salinas (Fuengirola).

Este encuentro es el primero de una serie de jornadas similares que tendrán lugar en las distintas comarcas de la provincia de Málaga. El siguiente, de hecho, se celebrará en Vélez-Málaga el 5 de marzo, para poner en contacto a empresas, centros educativos y alumnado de la Axarquía.

FP EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

EN Este curso se puede acceder en la provincia de Málaga a 463 ciclos formativos de 25 familias profesionales en un total de 91 centros educativos. Asimismo, es posible obtener 142 titulaciones diferentes (101 básicos con 26 titulaciones; 163 medios de 40 titulaciones; 184 superiores de 66 titulaciones, y 15 cursos de especialización de 10 titulaciones).

En los tres últimos años se han autorizado 80 ciclos en la provincia (122 desde 2019), entre ellos 31 nuevas titulaciones, a los que se suman 12 más para el presente curso 25/26: dos de Grado Básico, una de Grado Medio, dos de Grado Superior y siete cursos de Especialización.

La transformación completa al sistema de FP Dual ha generado un aumento del 257 por ciento de los convenios suscritos con empresas respecto a los existentes en 2019, pasando de 4.235 a 15.118, para facilitar la formación práctica del alumnado.

Por otro lado, las plazas en los últimos siete años han crecido en 4.733, un incremento del 30 por ciento, hasta alcanzar las 20.660 de nuevo ingreso. En este sentido, las enseñanzas de Formación Profesional vuelven a registrar un incremento de estudiantes, en este caso de casi 100, hasta superar la cifra de 34.800 en toda la provincia.

En materia de inversión, la Consejería ha destinado desde 2019 más de once millones de euros en ampliaciones y adecuación de espacios para ciclos formativos. Solo en el presente curso se han invertido 391.000 euros en nuevas autorizaciones y adquisición de equipamientos. Además, Málaga contará este curso con nueve aulas nuevas de tecnología aplicada a la FP (aulas Ateca), con una inversión de más de cuatro millones en toda Andalucía. En total, la provincia contará con 35 aulas Ateca operativas este curso, con las herramientas más innovadoras para integrar digitalización, innovación y emprendimiento.

Por último, cabe destacar que, con vistas al curso 24-25, se creó, en las delegaciones territoriales, la jefatura de servicio de Formación Profesional, así como la figura del dinamizador. Durante el presente curso, existen cuatro dinamizadores de FP en nuestra provincia. Asimismo, desde la delegación territorial de Málaga se han realizado once mesas sectoriales de FP Dual en sedes de empresas estratégicas de los diferentes sectores.