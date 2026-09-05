Fuengirola (Málaga) organiza un taller infantil de pesca desde orilla el 13 de septiembre

Presentación del taller infantil de pesca desde orilla en Fuengirola. - AYUNTAMIENTO FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El Club de Pesca La Baila, en colaboración con el Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), celebrará el próximo domingo 13 de septiembre el XII Taller Infantil de Pesca desde Orilla, una iniciativa dirigida a acercar a los más pequeños al mundo de la pesca deportiva y fomentar el contacto con el mar.

La actividad, incluida en la programación deportiva municipal 'Fuengirola en Forma', tendrá lugar de 9,00 a 12,00 horas en la playa de El Castillo, han informado desde el Ayuntamiento, apuntando que el evento alcanza ya su duodécima edición y cada año reúne a numerosos niños y familias en torno a esta disciplina deportiva.

Esta iniciativa permite a los más pequeños tener un primer contacto con las artes de pesca, la caña, los anzuelos. La participación en el taller es totalmente gratuita, aunque es necesario realizar una inscripción previa a través de las redes sociales del Club de Pesca La Baila o llamando al 656 674 756.

Ya son unos 70 inscritos y esperan alcanzar el centenar de participantes, como ocurrió el año pasado. Desde la organización han destacado el carácter didáctico de esta propuesta, en la que se dará a los participantes todo el equipo necesario: la caña, el carrete, los anzuelos, la carnada.

Los monitores ofrecerán a los participantes las nociones básicas para preparar el equipo y aprender a pescar desde la orilla. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Fuengirola y el Club de Pesca La Baila continúan apostando por acercar el deporte a los más jóvenes y poner en valor la relación de la ciudad con el mar, ofreciendo una actividad de carácter lúdico y formativo para disfrutar en familia.